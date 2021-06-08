Председателем Ассоциации «Паррандасаноат» назначен Баходир Исмаилович Исаев. Об этом было объявлено на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева во вторник, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Новый глава ассоциации параллельно будет работать на должности первого заместителя Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства.

Президент отметил, что новому руководству «Паррандасаноат» будет активно помогать «Микрокредитбанк».

До этого назначения Баходир Исаев был первым заместителем председателя Ассоциации «Паррандасаноат». На посту главы организации он сменил Пулата Рахматуллаева.