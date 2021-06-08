В Ташкенте 7 июня завершился VI чемпионат мира по рукопашному бою среди взрослых, по итогам которого сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачёте, сообщила пресс-служба Федерации рукопашного боя.

Как мы писали ранее, в первые два дня турнира узбекские спортсмены завоевали восемь медалей (две золотые, четыре серебряные и две бронзовые). В заключительный день мирового первенства копилка сборной пополнилась ещё 22 медалями, в том числе шестью золотыми:

Гулжахон Норматова (-50 кг);

Сугдиёна Жалолиддинова (-60 кг);

Гиёсиддин Жамолиддинов (-60 кг);

Сабина Ким (-70 кг);

Улугбек Низомиддинов (-85 кг);

Джамшид Рахмоналиев (-90 кг).

Таким образом, сборная Узбекистана завершила чемпионат с 8 золотыми, 11 серебряными и 11 бронзовыми медалями, заняв первое место в общекомандном зачёте. На втором месте оказались российские спортсмены, а тройку сильнейших замкнул Казахстан.