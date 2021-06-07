Сборная Узбекистана завоевала восемь медалей на чемпионате мира по рукопашному бою среди взрослых. Турнир проходит с 5 по 7 июня в Ташкенте, сообщил Национальный олимпийский комитет.
Представители национальной сборной выиграли две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.
Золото:
-70 кг: Олимжон Нормуродов
-55 кг: Мафтуна Кувондикова
Серебро:
-45 кг: Наргиза Назикулова
-55 кг: Жавохир Собитов
-55 кг: Сабрина Ражабова
-75 кг: Жахонгир Джумаев
Бронза:
-45 кг: Шириной Зохидова
-55 кг: Бекзод Атажонов
Вилли Токарев
А что такое чемпионат мира? А сколько стран там участвует?А сколько таких чемпионатов мира проходит в год?