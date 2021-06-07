Сборная Узбекистана завоевала восемь медалей на чемпионате мира по рукопашному бою среди взрослых. Турнир проходит с 5 по 7 июня в Ташкенте, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Представители национальной сборной выиграли две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Золото:

-70 кг: Олимжон Нормуродов

-55 кг: Мафтуна Кувондикова

Серебро:

-45 кг: Наргиза Назикулова

-55 кг: Жавохир Собитов

-55 кг: Сабрина Ражабова

-75 кг: Жахонгир Джумаев

Бронза:

-45 кг: Шириной Зохидова

-55 кг: Бекзод Атажонов