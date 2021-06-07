IT-инфраструктура от Selectel стала доступна из дата-центра в Ташкенте. Компания рассказала, почему в этом году это как никогда актуально, как использование облачных технологий повышает эффективность бизнеса и кому стоит обратить на облака особое внимание.

IT-инфраструктура нужна и компаниям, создающим цифровые продукты, и традиционным предприятиям, переводящим бизнес-процессы в электронный формат. Еще недавно для запуска корпоративных приложений (1С, CRM-системы и других) и работы с данными компании покупали собственные серверы. Но это далеко не всегда выгодно и удобно — такой подход требует больших капитальных затрат на старте и штата дорогостоящих специалистов для последующего обслуживания оборудования.





Облачные провайдеры предлагают альтернативу — вместо владения IT-инфраструктурой бизнес может арендовать у них необходимые ресурсы.

«Большинство компаний стремится сократить объем капитальных затрат и инвестировать в направления, которые непосредственно формируют выручку — это маркетинг, продажи, сервисная поддержка, создание новых продуктов. Облачная инфраструктура позволяет не покупать серверы, лицензии на ПО и многое другое, а арендовать. То есть перевести IT на операционную модель затрат и управлять ими, при необходимости быстро добавляя и сокращая используемые ресурсы.



Кроме того, компаниям не нужно создавать внутри себя дополнительные центры компетенций и нанимать дорогих специалистов. Провайдер берет на себя значительную долю задач по администрированию и обеспечению информационной безопасности», — объясняет исполнительный директор Selectel Роман Венедиктов.

На российском рынке Selectel работает с 2008 года, сегодня услугами провайдера пользуются более 15 тысяч клиентов по всему миру. Международный масштаб бизнеса позволил компании предложить заказчикам в Узбекистане низкие цены на доказавший надежность сервис. В облачной платформе Selectel большой выбор готовых конфигураций серверов, что позволяет найти оптимальное решение для любой задачи — от хранения небольшого архива или бэкапа до хостинга сложных и ресурсоемких проектов. В Selectel подтверждают, что, как и в России, в Узбекистане они открыты к сотрудничеству со всеми заказчиками вне зависимости от размера их IT-бюджета.





Своевременным выход Selectel на рынок Узбекистана делает несколько обстоятельств. С 2021 года по законодательству обрабатывать персональные данные граждан Узбекистана можно только на серверах внутри страны. Облачная платформа Selectel размещена в дата-центре в Ташкенте, поэтому инфраструктура провайдера подходит для исполнения закона. Кроме того, пандемия и связанные с ней карантинные меры резко ускорили темпы цифровизации. Офлайн-бизнес был вынужден срочно искать новые модели для работы онлайн, что в сочетании с массовым переходом на удаленный режим работы подняло спрос на современные облачные сервисы.

Для внедрения ERP- и CRM-систем, решений для аналитики данных, искусственного интеллекта требуется надежная и производительная IT-инфраструктура, и именно облачные решения уже стали стандартом для хостинга такого рода сервисов.

Посмотреть цены, выбрать готовую конфигурацию сервера или оставить заявку на бесплатный тест и консультацию можно на сайте.

Телефон: (+998) 90−035−00−30.

Сайт: selectel.uz

Email: sales@selectel.uz

На правах рекламы.