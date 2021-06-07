Постановлением Кабинета министров от 4 июня (№352) утверждён перечень технологического оборудования, не производимого в республике, освобождаемого от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе на территорию Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Согласно постановлению, льготы по уплате импортной пошлины и НДС применяются к новому технологическому оборудованию со специальными кодами (ТН ВЭД), включенными в этот список.

Новое технологическое оборудование — это технологическое оборудование, которое произведено не более 3-х лет назад на момент таможенного оформления в таможенном режиме «выпуск для свободного обращения».

В перечень внесено 676 видов технологического оборудования, в частности:

ядерные реакторы;

оборудование и устройства для разделения изотопов;

оборудование для обработки и переработки молока;

оборудование для производства хлебобулочных изделий, макарон, спагетти или аналогичной продукции;

оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада;

оборудование для переработки мяса или птицы;

машины для крашения пряжи;

автоматические швейные машины;

гражданские пассажирские самолеты с количеством пассажирских мест более 50 человек, но менее 300 человек;

некоторые виды медицинской техники и другие.





ц











