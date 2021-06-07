Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в интервью проекту Alter Ego прокомментировал своё предложение о необходимости лишения гражданства членов ЛГБТ-сообщества и возникший на этой почве инцидент с журналистом Никитой Макаренко.

Напомним, после беспорядков на сквере Амира Тимура в конце марта, когда прошла акция против активистов ЛГБТ, вице-спикер заявил о необходимости усиления статьи 120 (мужеложство) Уголовного кодекса. По его мнению, санкции должны предусматривать принудительное лечение, лишение свободы, отмену гражданства страны, вплоть до высылки из страны членов ЛГБТ-сообщества.

Вскоре после этого депутат столкнулся с журналистом во время пресс-тура на Первый резинотехнический завод. Алишер Кадиров протянул руку для приветствия, Никита Макаренко ответил, что «не пожмёт руку тому, кто призывает лишать гражданства и высылать из страны своих соотечественников». Обе стороны инцидента прокомментировали произошедшее в своих Telegram-каналах.

«Процесс был начат с добрыми намерениями. Я знал, что Никита Макаренко был зол по поводу моих заявлений, ему это сильно не понравилось. Ничего, я имею право заявлять о своём мнении? Я и заявлял. Но у него был шанс тоже высказать своё мнение. И я предлагал обсуждение, диалог. Надо было сесть и поговорить», — сказал глава партии «Миллий тикланиш».

Вице-спикер пояснил, что в своих заявлениях он предлагал выдворить только одну часть населения, которую «узбекское сообщество не признает даже через сто лет».

«Узбеки могут модернизироваться, узбеки могут менять мировоззрение, но как право заниматься мужеложством или жениться на мужике узбекское общество никогда не примет, пусть не сто, тысячи лет пройдёт, но не примет. Я убеждён в этом», — добавил депутат.

«В таком случае, зачем мучать этих людей и заставлять жить в этом обществе, когда их не признают, вытесняют, применяют силу. Я не сторонник этого. Я считаю, что это провокация. Не надо оставлять это нашему обществу. Нужно решать вопрос. И моё решение — это не просто так, что я придумал, это мировая практика. В 26 странах применяют выдворение, в Иране — казнят, например, в Саудовской Аравии — казнят», — подчеркнул Алишер Кадиров.

Он отметил, что после этих предложений к нему в социальных сетях обратились около сотни членов ЛГБТ-сообщества, которые «выразили благодарность».

«Они сказали: „Это правильно. Мы не можем получить визу в те страны, которые сейчас осуждают Узбекистан. Мы указываем, что нас притесняют в этом обществе из-за того, что мы такие“. Если мы примем такой закон, из-за которого такие люди просто не смогут выжить в нашем обществе, мы разве не поможем этим людям жить в нормальном обществе? Я не сторонник казни, я просто предлагаю помочь им», — заявил вице-спикер.

«Я как законодатель говорю, что этим людям просто невозможно жить, наше общество не признает. И я не уверен, что за короткое время это изменится. Так, давайте помогать этим людям. Лишать их гражданства, чтобы быстренько приняли другие», — заключил депутат.

Напомним, по поводу ЛГБТ также выступал Расул Кушербаев, который заявлял, что день легализации однополых отношений будет «днём нашей смерти».