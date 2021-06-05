4 июня Jizzakh Petroleum подписала четырехсторонний меморандум о взаимопонимании с «Газпромбанком», Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) по финансированию нового газохимического комплекса на базе технологии МТО (метанол в олефины). Его было решено построить в Бухарской области.

Документ закладывает основу для возможного сотрудничества по финансированию проекта в размере предварительно 800 млн долларов США и сопутствующего страхования рисков, связанных с финансированием.

Компания Jizzakh Petroleum является инвестором проекта. Газохимический комплекс стоимостью строительства в 2,8 млрд долларов будет работать на отечественном сырье. Это поможет монетизировать природный газ за счет производства, ориентированного на экспорт газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью.





«Проект МТО, над которым команда работает около двух лет, является показательным примером современного Узбекистана, где большое внимание уделяется проектам по созданию цепочек готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В свою очередь, это дает положительный импульс для развития будущих смежных производств, импортозамещения и организации новых рабочих мест. Проект станет ядром будущего газохимического кластера, которому будет присвоен статус специальной экономической зоны. Необходимо отметить важность сотрудничества с такими финансовыми институтами как ГПБ, „ВЭБ.РФ“ и ЭКСАР, поскольку значительное количество оборудования, материалов и услуг в рамках проекта планируется привлечь из России. Подписание данного меморандума является значимым шагом на пути успешной реализации проекта», — рассказала директор по стратегическому развитию Jizzakh Petroleum Нигора Ибадова.

Церемония подписания состоялась в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума, который за прошедшие годы стал мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Ожидается, что после завершения строительства новый завод по производству олефинов будет перерабатывать 1,5 млрд куб. м природного газа и производить 720 тысяч тонн высококачественных полимеров в год, используемых во многих секторах мировой экономики.

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