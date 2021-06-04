Темур Алимович Мирзаев назначен советником министра туризма и спорта по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы и обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Темур Мирзаев окончил Ташкентский государственный институт востоковедения и начал свою деятельность в качестве преподавателя в этом университете.

В 2015 году работал пресс-секретарем Национальной компании «Узбектуризм», затем начальником отдела паломнического туризма Государственного комитета по развитию туризма, начальником управления по развитию отдельных видов туризма и внедрению инноваций, директором и советником директора унитарного предприятия «Ипак йули офиси» при Госкомтуризма.

Темур Мирзаев является автором сборника «100 мудростей Навои» на трёх языках, соавтором книги «То куёш сочгайки нур — Эркин Вохидов замондошлар нигохида», а также соавтором сборника «Бахрдан бахралар».