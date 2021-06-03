В рамках строительства надземной кольцевой линии метрополитена «Сергели — Куйлюк» в Мирабадском, Сергелийском и Янгихаётском районах Ташкента ожидается пересадка и вырубка 785 деревьев, сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Озод Раджабов.

«Естественно, на крупной строительной территории некоторые деревья и кустарники придётся пересадить. С другой стороны — не все деревья можно пересаживать», — сказал представитель комитета и добавил, что в таких случаях разрешается их вырубка. По его словам, это предусмотрено протоколом Администрации президента от 23 апреля 2021 года.

Исходя из требований моратория, за каждое вырубленное дерево предполагается обязательная посадка не менее 10 саженцев и ухаживание за ними в течение двух лет, отметил он.

Озод Раджабов подчеркнул, что в рамках этих мероприятий на территории, где запланировано строительство метро, проведена полная инвентаризация всех деревьев.





Установлено, что на части будущей линии надземного метро в Мирабадском районе имеется 66 деревьев, в Сергелийском — 168, в Янгихаётском — 551 дерево. Среди них — со фора, тополь, можжевельник, тутовник, орех, абрикосовое дерево, дуб, ясень, карагач, чинара и другие. В частности, планируется пересадка или вырубка 166 чинар в Янгихаётском районе.

Пресс-секретарь добавил, что комитет совместно с учёными будет решать вопросы, связанные с пересадкой деревьев, а с хокимиятами выбирать места для пересадки. «Цель одна — по мере возможности сохранить все деревья», — сказал он.

Ранее в Госкомэкологии сообщали, что в январе-апреле 2021 года в Узбекистане выявлено свыше 2000 случаев незаконной вырубки деревьев и кустарников. В результате природе нанесён ущерб почти на 5 млрд сумов.

«Газета.uz» напоминает, что Сергелийская линия метрополитена была запущена 26 декабря 2020 года. Тогда же президенту был представлен проект следующих этапов строительства надземного метро. Мы сообщали, что на втором этапе будет проложена линия от массива Куюйлюк до Янгихаётского района. На этой ветке запланировано строительство девяти станций.