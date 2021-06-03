С января по апрель 2021 года в Узбекистане выявлено 2014 случаев незаконной вырубки деревьев и кустарников. Об этом 2 июня на брифинге в АИМК сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Озод Раджабов.

По его словам, в результате совершенных экологических нарушений растительному миру нанесён ущерб на сумму 4,98 млрд сумов.

«По факту незаконной вырубки 1313 ценных пород и повреждения ещё 619 деревьев в отношении правонарушителей назначен штраф в размере 2,51 млрд сумов», — уточнил представитель Госкомэкологии и добавил, что в 113 случаях эконарушения были совершены с участием должностных лиц на местах.

Пресс-секретарь подчеркнул, что за время действия моратория 5609 физических и юридических лиц запросили разрешение на вырубку почти 260 тысяч деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд. При этом Госкомэкологии отказал в выдаче разрешения на вырубку более 182 тысяч деревьев, 91 тысяча из которых — ценные породы, пояснил Озод Раджабов.

В начале февраля «Газета.uz» писала, что мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлён до 31 декабря 2021 года.