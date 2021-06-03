2 июня примерно в 14:10 двое несовершеннолетних братьев утонули в канале «Кипчакдарё», проходящем через аул «Шеге» в селе Медели Муйнакского района Каракалпакстана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МЧС.

В тот день братья Р. Ж. (2009) и Д. Ж. (2010), ученики шестого и пятого классов соответственно, навещали бабушку К. Н., а потом спустились в канал, чтобы искупаться, уточнили в МЧС.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура ведёт следствие.

Хокимият Муйнакского района выразил соболезнования родителям, родным и близким детей.

Управление по чрезвычайным ситуациям Муйнакского района призвало не оставлять детей без присмотра, не купаться в запрещённых местах (каналы, канавы) и соблюдать правила техники безопасности. МЧС подготовило специальный ролик про опасность купания в запрещённых местах.

С января по июнь 2020 года число утонувших составляло 64 человека. Среди них — более 20 несовершеннолетних.