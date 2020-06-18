С начала года в Узбекистане утонуло 64 человека, сообщил на брифинге в четверг заместитель начальника пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Самандар Хикматуллаев.

По его словам, среди утонувших — более 20 несовершеннолетних, в том числе 5 детей в возрасте до 5 лет, 8 — до 14 лет и 7 — до 18 лет.

Представитель пресс-службы МЧС призвал родителей не оставлять детей без присмотра и уделять внимание организации их содержательного досуга.