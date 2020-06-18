С начала года в Узбекистане утонуло 64 человека, сообщил на брифинге в четверг заместитель начальника пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Самандар Хикматуллаев.
По его словам, среди утонувших — более 20 несовершеннолетних, в том числе 5 детей в возрасте до 5 лет, 8 — до 14 лет и 7 — до 18 лет.
Представитель пресс-службы МЧС призвал родителей не оставлять детей без присмотра и уделять внимание организации их содержательного досуга.
Андрей Кириченко
Карантин все закрыто.. вот и лезут в каналы.. от вируса столько не умрет как от дтп и утопления.. а лето только началось..
Саид Алим-хан
КОШМАР!!!
В 3,5 раза больше, чем от короны!
Надо срочно создавать комиссию по противодействию пандемии утопления и вводить драконовские ограничения на контакты с водой. С карантинами, светофорами по зонам, штрафами для купающихся.. и т.п.