Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня провел совещание по вопросам совершенствования земельных отношений, сообщила пресс-служба главы государства.

На собрании отмечалось, что все ещё наблюдаются случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов. Порядок выделения земель несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения непрозрачен и неодинаков для всех, говорится в сообщении.

Глава государства резко раскритиковал недостатки в этом направлении и подчеркнул необходимость ускорения работы по превращению земли в рыночный актив, определению ее экономической ценности и вовлечению ее в финансовый оборот, усилению государственного и общественного контроля за выделением и использованием земель.

«Сегодня у нас на повестке очень сложный вопрос, так как принимаемые меры по обеспечению верховенства закона в этой сфере не дают положительного результата. Земля — богатство, кормящее народ. Мы должны совершенно поменять свое отношение к ней», — заявил он.

В частности, предлагается внедрить порядок предоставления земель частному сектору на правах собственности и аренды, государственным организациям — на праве постоянного пользования.

Практика выделения земель на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, временного пользования, не отвечающая требованиям рыночной экономики, будет прекращена, и виды земельных прав будут сокращены с 6 до 3.

Кроме того, будет введена процедура продажи земель несельскохозяйственного назначения частному сектору только через аукцион. Земли несельскохозяйственного назначения могут быть проданы в частную собственность только гражданам и юридическим лицам Узбекистана, а земли, которые не могут быть приватизированы, — на основе права аренды.

Практика выделения, а также прямого и безвозмездного предоставления земель негосударственному сектору решением хокима будет отменена.

Ожидается, что будет внедрен порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения только на условиях аренды.

Такие земли будут предоставляться гражданам и организациям (за исключением иностранных) на основе открытого конкурса. Прием заявок на открытый конкурс, сбор и оценка информации о претенденте будут осуществляться в электронном виде, отметили в пресс-службе президента.

Полномочия хокимов областей и районов по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения предусматривается передать Кабинету министров и президенту.

На совещании обсуждены вопросы совершенствования механизмов контроля за землепользованием.

В частности, будет полностью упразднено право хокимов районов принимать решения о выделении и возврате земель.

Все решения хокимов области касательно земельных отношений будут проходить юридическую экспертизу в территориальных управлениях юстиции.

Вместе с тем предлагается усилить ответственность за земельные правонарушения.

Шавкат Мирзиёев вновь акцентировал внимание на необходимость обеспечения верховенства закона в сфере и дал ответственным лицам соответствующие поручения.