Абоненты Mobiuz могут позволить себе совершать звонки, при этом не беспокоясь насчет лимитов минут. Каким бы тарифным планом компании они не пользовались, во всех продуктах действуют улучшенные условия обслуживания. Это результат очередного этапа реализации клиентоориентированной стратегии развития Mobiuz.

Осенью 2020 года мобильный оператор пересмотрел 16 своих популярных тарифных планов, существенно увеличив пакеты включенного мобильного интернета. Например, тариф Mobi 90 вместо 18 тысяч МБ стал включать в себя целых 65 тысяч МБ. Теперь же эти и многие другие тарифные планы Mobiuz стали еще привлекательнее за счет новых пакетов минут и SMS-сообщений. Акцент при этом сделан на наиболее доступные тарифы.

Вот только некоторые из тарифных планов, которые стали еще выгоднее:

Mobi 20: по 2000 минут, МБ и SMS за 20 тысяч сумов в месяц.

Раньше — по 500 минут и SMS, 2000 МБ;

по 2000 минут, МБ и SMS за 20 тысяч сумов в месяц. Раньше — по 500 минут и SMS, 2000 МБ; Mobi 25: по 3500 минут, МБ и SMS за 25 тысяч сумов в месяц.

Раньше по 750 минут и SMS, 3500 МБ;

по 3500 минут, МБ и SMS за 25 тысяч сумов в месяц. Раньше по 750 минут и SMS, 3500 МБ; Mobi 30+: по 5000 минут и МБ, 3500 SMS за 30 тысяч сумов в месяц.

Раньше — по 1000 минут и SMS, 5000 МБ;

по 5000 минут и МБ, 3500 SMS за 30 тысяч сумов в месяц. Раньше — по 1000 минут и SMS, 5000 МБ; Gap Yo‘q: безлимит внутри сети, 500 минут и 10000 МБ за 35 тысяч сумов.

Раньше включал только интернет-пакет;

безлимит внутри сети, 500 минут и 10000 МБ за 35 тысяч сумов. Раньше включал только интернет-пакет; Mobi 40: безлимит внутри сети, 5000 минут, 8000 МБ, 3500 SMS за 40 тысяч сумов в месяц.

Ранее — по 1200 минут и SMS, 8000 МБ;

безлимит внутри сети, 5000 минут, 8000 МБ, 3500 SMS за 40 тысяч сумов в месяц. Ранее — по 1200 минут и SMS, 8000 МБ; Mobi 50: безлимит внутри сети, 5000 минут, 10000 МБ, 3500 SMS за 50 тысяч сумов в месяц.

Ранее — по 1500 минут и SMS, 10000 МБ.

Со всеми продуктами Mobiuz с улучшенными условиями можно ознакомиться на сайте компании по ссылке.

Также мобильный оператор Mobiuz проводит ряд активностей, связанных с предоставлением мобильного интернета по еще более выгодным ценам. В частности, до конца августа снижены цены на суточные интернет-пакеты и услугу ночного безлимитного интернета «Ночной DRIVE». Так, всего лишь за 20 тысяч сумов абоненты компании могут в течение семи ночей (с 00:00 до 07:59) пользоваться мобильным интернетом без каких либо ограничений.

«Mobiuz придерживается взятого ранее курса на поэтапный пересмотр цен и условий продуктов и услуг в сторону их дальнейшего совершенствования. Компания стремится соответствовать ожиданиям абонентов и клиентов, а также задавать тренд позитивных изменений на рынке мобильных услуг. Именно в этом мы видим один из ключевых направлений деятельности заботливого мобильного оператора», — отметил официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

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