Если хочется стать обладателем новой Kia, но нет времени на продажу старого автомобиля, то Kia Узбекистан готова оперативно решить эту проблему.

Программа Trade-in — это возможность передать свой автомобиль в счет стоимости нового Kia.

С 1 июня Kia открывает для всех желающих возможность купить новый автомобиль, не тратя лишнее время и силы на продажу старого. Для этого нужно воспользоваться программой Trade-in.

Что для этого требуется:

юридическая чистота транспортного средства;

отсутствие серьезных повреждений кузова, оказывающих влияние на его геометрию;

желание поскорее поменять свой автомобиль на новый Kia.

Не имеет значения, какого года выпуска старый автомобиль и какой у него пробег. Kia важно обеспечить комфортные условия для клиента и дать ему возможность обменять свой автомобиль без каких-либо дополнительных действий.

На оценку транспортного средства и принятие решения уходит минимум времени.

Чтобы купить новый Kia по программе Trade-in, нужно:

Приехать в дилерский центр Kia. Выбрать новый автомобиль. Пройти оценку старого автомобиля. Заключить договор. Сдать старый автомобиль в счет стоимости нового. Уехать на новом автомобиле.

Преимущества Trade-in Kia:

бонус до 5 млн сумов на новый автомобиль Kia;

выгодная оценка авто, идущего в счет стоимости нового;

весь процесс происходит в дилерском центре Kia, что экономит силы и время;

прозрачная сделка и отсутствие юридических рисков, так как Kia Uzbekistan дорожит своей репутацией.

Стоит воспользоваться возможностью выгодно обменять свой автомобиль на новый.

Выбрав Kia, клиент получает высокий уровень сервиса, комфорт и надежность, признанные во всем мире.

Телефон: (+998) 71−215−70−07.

Сайт: kia-uzbekistan.uz

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