Если хочется стать обладателем новой Kia, но нет времени на продажу старого автомобиля, то Kia Узбекистан готова оперативно решить эту проблему.
Программа Trade-in — это возможность передать свой автомобиль в счет стоимости нового Kia.
С 1 июня Kia открывает для всех желающих возможность купить новый автомобиль, не тратя лишнее время и силы на продажу старого. Для этого нужно воспользоваться программой Trade-in.
Что для этого требуется:
- юридическая чистота транспортного средства;
- отсутствие серьезных повреждений кузова, оказывающих влияние на его геометрию;
- желание поскорее поменять свой автомобиль на новый Kia.
Не имеет значения, какого года выпуска старый автомобиль и какой у него пробег. Kia важно обеспечить комфортные условия для клиента и дать ему возможность обменять свой автомобиль без каких-либо дополнительных действий.
На оценку транспортного средства и принятие решения уходит минимум времени.
Чтобы купить новый Kia по программе Trade-in, нужно:
- Приехать в дилерский центр Kia.
- Выбрать новый автомобиль.
- Пройти оценку старого автомобиля.
- Заключить договор.
- Сдать старый автомобиль в счет стоимости нового.
- Уехать на новом автомобиле.
Преимущества Trade-in Kia:
- бонус до 5 млн сумов на новый автомобиль Kia;
- выгодная оценка авто, идущего в счет стоимости нового;
- весь процесс происходит в дилерском центре Kia, что экономит силы и время;
- прозрачная сделка и отсутствие юридических рисков, так как Kia Uzbekistan дорожит своей репутацией.
Стоит воспользоваться возможностью выгодно обменять свой автомобиль на новый.
Выбрав Kia, клиент получает высокий уровень сервиса, комфорт и надежность, признанные во всем мире.
Телефон: (+998) 71−215−70−07.
Сайт: kia-uzbekistan.uz
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