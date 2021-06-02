В скором времени свое строительство завершит масштабный жилой комплекс Boulevard. На территории 110 тысяч кв. м возведены семь домов в классическом европейском стиле. Пространство оригинального жилого комплекса в сердце Ташкента предоставит резидентам и гостям возможность прочувствовать атмосферу европейских столиц. Каждая внутренняя улица носит название известного города — Париж, Милан, Барселона. Boulevard проектировался с учетом максимального комфорта для жизни, досуга и работы.





Территория жилого комплекса оснащена всем необходимым для автономной жизнедеятельности домов, ограничена для проездов автомобилей, располагает масштабной шопинг-авеню, прогулочными аллеями, закрытыми внутренними дворами, а также продумана для обеспечения полной безопасности 24/7.

Архитектурный стиль каждого дома наполнен утонченными деталями, которые передают атмосферу и красоту городов Европы. Каждый гость и житель жилого комплекса сможет насладиться великолепием деталей и прогуляться по европейским улицам, не покидая Ташкента.





Boulevard — высококлассное городское пространство, расположенное на территории международного делового центра Tashkent City.

Компания Dream City Development скоро откроет продажи последних апартаментов в ЖК Boulevard.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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