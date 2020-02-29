Семейный развлекательный парк Magic City строится на базе Национального парка имени Алишера Навои. Строительство разделено на две фазы. Презентация проекта состоялась 22 января. Первый этап завершится уже в сентябре. Корреспондент «Газеты.uz» посетил территорию парка и узнал, как он будет выглядеть.

Общая площадь парка составляет 21 га. На первом этапе будут сданы 9 га. На этой территории расположатся 27 сооружений с магазинами, ресторанами, кинотеатром и океанариумом. Планируется построить большую стоянку для 600 автомобилей. Цена за вход в парк еще не определена, возможно, он будет бесплатным.





Сердце парка — деревья и озеро — сохранятся. Всего на территории Magic City растут более 1500 деревьев. Все они пронумерованы. Каждый месяц парк проверяют на сохранность деревьев. Помимо старых деревьев здесь будут высажены каштан, сосна, японская софора, магнолия, дуб, береза и другие.

Часть озера займет второй по величине в регионе музыкальный фонтан площадью 8500 кв. м. Сейчас специалисты разрабатывают систему фильтрации фонтана, чтобы вода в нем всегда была чистой.





Пешеходные дорожки будут вымощены брусчаткой. Предусмотрено строительство беговых и велосипедных дорожек. Проектировщики обещают, что вся среда парка будет доступна для маломобильных групп населения, на тротуары нанесут специальную разметку для незрячих. Вся инфраструктура парка создается с учетом международных норм, заявили «Газете.uz» проектировщики.





От центральных ворот посетители попадут в квартал с торговыми павильонами. Некоторые из двухэтажных сооружений являются адаптированными копиями известных зданий городов мира.

Войдя в парк, посетители попадут в зону Рима, затем Праги, Барселоны, Берлина и Москвы. В зданиях расположатся кафе, рестораны и магазины.

Справа от входа строится большой семейный развлекательный центр площадью 7600 кв. м, в котором установят 18 аттракционов, доступных в любое время года. Их привезут из Италии уже в апреле. Здесь будет боулинг, а в соседнем здании — лазерный кинотеатр с шестью залами общей вместимость 450 человек. Площадь кинотеатра — 2900 кв. м. Здание будет выдержано в египетском стиле.





В правой части парка будет большая прогулочная зона со множеством деревьев. Первая часть парка будет сдана с одним входом на территорию. Вход в кинотеатр будет отдельным, чтобы зрители могли попасть на поздний сеанс после закрытия парка. Ожидается, что парк будет работать с 10 утра до 10 вечера.

Европейская часть парка выведет посетителей на смотровую площадку к музыкальному фонтану. На другой стороне фонтана раскинется копия баварского замка Нойшванштайн высотой 57 м со смотровой башней. Она будет доступна для посетителей.





Рядом с фонтаном будет построен амфитеатр в виде римского Колизея вместимостью 650 человек.

Слева от входа будет построена уменьшенная копия самаркандской площади Регистан. Вдоль аллеи в этой части парка возведены здания под точки общественного питания и океанариум площадью 4300 кв. м и объемом 1300 кубометров.





В целом океанариум соберет более 3000 рыб из Южной Америки, Юго-Восточной Азии, европейских морей и всего мирового океана.

Фото: большой аквариум в океанариуме.

Океанариум будет выдержан в стиле мифического затерянного города Атлантиды. В самый большой аквариум глубиной 3,8 м поместят «затонувший» корабль.

Фото: Примеры внешней и внутренней отделки зданий. Проектировщики обещают, что позже вид станет значительно лучше.

В океанариуме поселят акул, среди которых будут две песчаные рифовые особи весом около 500 кг каждая. Также будет отдельный аквариум для медуз, зона террариумов со змеями и инсектарий с насекомыми.

Корм для рыб будут готовить на специальной кухне. Для работы в медпункте планируется пригласить зарубежных ветеринаров, которые обучат местных специалистов.

Фото: Вид на смотровое окно из аквариума.

В океанариуме планируется организовывать шоу кормления морских обитателей. Для посетителей будет доступен дайвинг и кормление неопасных рыб в контактных аквариумах. Специальный корм будет продаваться в тюбиках приблизительно за 5000 сумов, а цена билета в океанариум будет начинаться от 35 тысяч сумов.

На втором этапе на площади 12 га будут установлены 32 аттракциона из Италии и Германии. Среди них — самое высокое в регионе колесо обозрения высотой 84 м. Вход в эту часть парка будет платным.





Фото: Вторая часть парка.

На берегу озера на площади 2 га будет построен аквапарк с 18 аттракционами. Само озеро будет немного глубже, чем было раньше. В водоеме установят систему фильтрации и циркуляции воды, чтобы озеро всегда оставалось прозрачным. По озеру будут плавать гондолы.

Фото: Вид на озеро во второй части парка.

По этой части парка пустят курсировать поезд. Знаменитый старый поезд Комсомольского парка ездил по рельсам по периметру территории. Новый поезд будет на колесах и электродвигателе.

Фото: Вид на замок с задней стороны.

С наступлением тепла и сухой погоды в парке начнутся отделочные работы. Некоторые из представленных на фотографиях зданий могут быть выкрашены в другой цвет к открытию парка.

Решение о реконструкции Национального парка было принято в сентябре 2017 года. Сдать парк полностью планируется в сентябре 2021 года.