В мае товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 0,5%, говорится в отчёте Государственного комитета Узбекистана по статистике. С начала года повышение цен на них составило 4,6% при среднемесячном значении 0,9%. В годовом выражении прирост индекса потребительских цен достиг 10,9%.

Продовольственные товары изменились в цене на 0,5%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%, услуги — на 0,7%.

Продукты питания

Из продуктов питания и безалкогольных напитков по росту цен за май со значительным отрывом лидируют фрукты и орехи, которые за месяц стала дороже на 8,9%. Кроме того, однопроцентный рубеж роста цен преодолели сахар, кондитерские изделия и десерты (1,3%), а также рыба и прочие морепродукты (1,1%). Снижение цен зафиксировано на овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (-7,3%), а также на масложировую продукцию (-0,6%).

Из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) за месяц наиболее значительно подорожали сахар (2,5%), рыба живая, свежая, охлажденная (1,5%), гречиха (1,3%), говядина с костями (1,1%), баранина (0,9%), бескостная говядина (0,8%) и молоко (0,5%). Снижение цен в мае зафиксировано на хлопковое (-1,5%) и подсолнечное (-0,2%) масла, овсяную (-0,3%) и манную (-0,1%) крупы. В семи регионах отмечено снижение цен на яйца (в диапазоне от — 0,4% до -2,5%), в шести регионах — их рост (в пределах 0,6%-1,6%).

Из плодоовощной продукции значительнее всего за месяц цены повысились на морковь (30,2%), свеклу (22,4%) и яблоки (16,7%). Наиболее существенное снижение цен зарегистрировано на свежие огурцы и помидоры (-62,8% и -40,4%), болгарский перец (-29,4%). С начала года ощутимее других подорожали морковь (в 1,6 раза), свекла и тыква (в 1,5 раза), значительнее всего подешевели свежие огурцы (-72,7%) и помидоры (-13,8%).

Алкоголь и табак

Алкогольная и табачная продукции в мае подорожали на 0,3%. К уровню декабря 2020 года табачные изделия стали дороже на 6,9%, алкогольные напитки — в среднем на 4,2%. В годовом выражении табачные изделия прибавили в цене на 12,7%, алкоголь — на 9,1%.

Жилищные услуги

В мае цены и тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды бытового топлива не претерпели существенных изменений. Их незначительное снижение зафиксировано в группе материалов для обслуживания и ремонта жилья (-0,1%), что связано с уменьшением цен на цемент (-1,5%) и оконное стекло (-0,3%). Услуги слесарей, сантехников, электриков и маляров, напротив, за месяц стали дороже на 0,3%.

С начала года материалы для обслуживания и ремонта жилья подорожали на 2,9% (10,4% к маю 2020 года), услуги по обслуживанию и ремонту жилья — на 2,8% (13,9%), плата за холодное водоснабжение и канализацию повысилась в 1,6 раза (1,9 раза), обслуживание в многоквартирных домах — на 1,7% (2,2%), за сбор и вывоз мусора — на 1,1% (3,2%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника

Услуги по пошиву текстильных изделий, используемых в домашнем хозяйстве, а также по стирке и чистке ковров и ковровых изделий в мае стали дороже на 0,9%, кухонная утварь, моющие и чистящие средства — на 0,4%, крупные и малые бытовые приборы — в диапазоне от 0,1% до 0,4%, прочие бытовые товары кратковременного пользования — на 0,6%, бытовая мебель — на 0,2%, услуги по её ремонту и установке — на 0,4%.

В целом за первые пять месяцев года лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по ведению домашнего хозяйства и бытовые услуги (7,4%), в том числе по дезинфекции и уничтожению вредителей (13,2%). В годовом выражении ведущие позиции по росту цен также принадлежат услугам по ведению домашнего хозяйства и бытовым услугам (19,3%).

Здравоохранение

Из основных наблюдаемых видов товаров и услуг в сфере здравоохранения в мае значительнее других цены повысились на услуги по лечебному массажу (1,8%), диагностической визуализации (1,1%), стационарные лечебные и реабилитационные услуги (1%), а также стоматологические услуги (0,9%).

С начала года наиболее значительный рост цен отмечен на услуги стационарного лечения (7,8%), а также на услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (6,5%).

Относительно мая 2020 года ощутимо дороже стали услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (14,9%), стационарные лечебные и реабилитационные услуги (14,4%), амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги (13,6%).

Транспорт

Ключевым инфляционным фактором в этом разделе послужил рост цен на бензин, который в среднем по стране стал дороже на 3,7%. Пропан за месяц прибавил в цене на 3,2%, метан, напротив, стал дешевле на 0,5%. Стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств повысилась на 1,1%, смазочные материалы стали дороже на 0,4%.

Услуги по доставке товаров подорожали на 1,8%. Стоимость услуг пассажирского транспорта увеличилась на 0,9%. Наиболее значительно повысились цены на авиа- и железнодорожные билеты (соответственно на 2,6% и 0,8%), а также стоимость проезда в междугородных (2,1%) и городских (1,5%) автобусах.

С начала года наиболее выраженным рост цен был на бензин (14,2%), а в годовом выражении — на услуги воздушного пассажирского транспорта (в 1,4 раза).

Информация и связь

Фиксированное (стационарное) телефонное оборудование за месяц стало дороже на 0,6%, услуги по ремонту и аренде информационного и коммуникационного оборудования — на 0,5%, мобильное телефонное оборудование, оборудование для обработки информации, а также приёма, записи и воспроизведения звука и изображений — на 0,3%.

В целом за январь-май существеннее других повысились стоимость услуг по ремонту информационного и коммуникационного оборудования (5,1%), комплексных телекоммуникационных услуг (3,9%), а также цены на оборудование для приёма, записи и воспроизведения звука и изображений (4,6%).

В годовом выражении со значительным отрывом лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по ремонту информационного и коммуникационного оборудования (15,4%).

Отдых, спорт и культура

За месяц в этом разделе зафиксирован рост на услуги в области фотографии, а также на продукцию садоводства, растения и цветы (по 0,7%). Канцелярские товары и материалы для рисования, а также оборудование для спорта, туризма и отдыха на открытом воздухе за месяц стали дороже на 0,3%.

По сравнению с концом прошлого года наиболее высокий рост цен зарегистрирован на газеты и периодические издания (14,6%).

В годовом выражении лидерство по росту цен принадлежит услугам по аренде учебников и учебных пособий, которые, относительно мая прошлого года, стали дороже на 36%.

Услуги в области образования

С мая в среднем на 15% повысились размеры родительской платы за посещение детьми государственных дошкольных образовательных организаций (ДОО). В восьми регионах увеличилась плата за посещение негосударственных ДОО в диапазоне от 1,4% до 4,8% (с учётом стабильности цен в остальных регионах в среднем по стране прирост цен на этот вид услуги составил 1,6%). Услуги репетиторов за месяц стали дороже на 1%, обучение на курсах подорожало на 0,5%.

С начала года услуги репетиторов в среднем по стране прибавили в цене на 4,2%, обучение на курсах — на 3,5%, услуги государственных и негосударственных ДОО — соответственно на 15% и 3%.

Лидерами по росту цен в годовом выражении являются услуги государственных ДОО (15%), по обучению на языковых и аналогичных курсах (8,8%), а также услуги репетиторов (8,6%).

Рестораны и гостиничное обслуживание

Готовая пища в кафе и столовых за месяц стала дороже в пределах 0,2−0,4%. Услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание за этот же период стало дешевле на 0,2%, а стоимость услуг центров отдыха сохранилась на уровне прошлого месяца.

Лидером по росту цен за январь-май являются услуги центров отдыха, которые за этот период подорожали на 17,3%.

Первенство по росту цен в годовом выражении за май также принадлежит услугам центров отдыха (24,3%). Готовая пища в столовых и кафе стала дороже относительно мая прошлого года на 15,4% и 13,7%, в заведениях быстрого питания — на 16,1%. Услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание по сравнению с маем 2020 года стали дороже на 10,6%.

Страхование и финансовые услуги

Стоимость страховых и финансовых услуг за месяц не претерпела существенных изменений. Зарегистрировано лишь повышение платы за денежные переводы на 0,6%, что связано с изменением курса национальной валюты к доллару США.

В течение января-мая стоимость страховых услуг также была стабильной, в то время как финансовые услуги стали дороже на 1,4%.

В годовом выражении прирост цен на финансовые услуги зафиксирован на отметке 6,2%, на что повлияло повышение стоимости услуг банковских учреждений на 1,1%, платы за денежные переводы — на 4%, а также за перевод денежных средств через электронные платёжные системы — на 18,9%.

Бытовые товары и услуги

Из бытовых товаров и услуг услуги парикмахерских стали дороже за месяц на 1,2%, заведений личного обслуживания — на 0,6%, приборы, изделия и товары личного пользования (за исключением электрических) — в среднем на 0,6%. Услуги по ремонту часов в мае подорожали на 0,8%, дорожные товары, изделия для детей и прочие предметы личного пользования, не отнесённые к другим категориям, — на 0,3%. Среди прочих услуг значительнее других в мае подорожали услуги по ксерокопированию документов (1,3%).

В целом за январь-май в тройку лидеров по росту цен и тарифов в этом разделе вошли ритуальные услуги (11,7%), услуги правового характера (9,5%) и парикмахерских (9,3%).