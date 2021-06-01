Министерство энергетики Республики Узбекистан совместно с ERIELL Group запустили благотворительный проект Super Leo к Международному дню защиты детей. Проект будет способствовать воспитанию бережного отношения к ресурсам Земли, а также ознакомит детей и родителей с энерго- и ресурсоэффективностью.

Специально для проекта будут выпущены 10 тысяч экземпляров книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста, в котором львенок Лео и его семья в легкой и интересной подаче расскажут об энергосбережении.

Первые книги Super Leo дошколята получили 1 июня на праздничном мероприятии, проведенном в ташкентском детском саду №74 «Севинч». Занимательные истории об энергосбережении детям вручили сами герои сказки — львенок Лео и его заботливый и мудрый папа Лев. Для всех 250 воспитанников детского сада ERIELL Group организовала фуршет и развлекательную программу с аниматорами и героями сказки.





Экологическое образование дошкольников помогает с раннего возраста понимать, уважать и беречь природу, окружающую среду. Они узнают о значении таких понятий, как энерго- и ресурсоэффективность в условиях глобальных изменений климата. Очень важно воспитывать бережное отношение к природным ресурсам с самого детства. Именно этим при создании познавательной сказки вдохновлялись авторы книги и создатели иллюстраций под руководством команды издательского дома и медиа-компании Dinara&Co.





В сказке показана история превращения маленького львенка в настоящего супергероя. Этому способствуют полезные знания. Для Лео, как и многих детей, было важно знать, как стать супергероем и спасти свою планету. Он даже не подозревал, что состояние планеты зависит от расхода энергии, в том числе электричества у него дома. Об этом ему рассказывает папа. Лео узнает, что чем бережнее он и другие будут тратить энергию, тем экономнее будут расходоваться ресурсы планеты.

Герой новой книги узнает много нового и помогает в этом своим маленьким читателям. Новая детская книга поступит в дошкольные учреждения и даст возможность малышам расти еще более образованными и ответственными. Помимо повествования в книге есть увлекательные задания для детей, которые помогут вместе со взрослыми закрепить полученные знания.





После презентации книги в детском саду герои сказки с представителями Министерства энергетики Узбекистана и ERIELL Group отправились в Национальный детский медицинский центр. Здесь в рамках марафона, организованного общенациональным движением «Юксалиш» совместно с общественной организацией Ezgu Amal, был устроен праздник для детей с онкозаболеваниями. Анимированные герои книги пообщались с маленькими пациентами и вручили им памятные подарки и игрушки. ERIELL Group оказала помощь тяжелобольным детям в размере 50 млн сумов, на которые были приобретены необходимые лекарства, медицинское оборудование, а также оформлена детская комната в отделении гемато-онкологии.





Super Leo — это благотворительный проект, направленный на распространение знаний об энергоэффективности, начиная с дошкольного возраста. Обучение в форме рассказа о сказочном герое получается интересным и увлекательным. Министерство энергетики Узбекистана и ERIELL Group продолжат данный проект в регионах республики, а любой желающий сможет ознакомиться с книгой в электронном варианте.

Официальные страницы организаторов:

Instagram: @minenergy.uz, @eriell.group

Facebook: fb.com/minenergyuz, fb.com/EriellOfficial

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