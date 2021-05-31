Приказом министра культуры Узбекистана Жамолиддин Эркинович Узоков назначен директором государственного учреждения «Узбекконцерт», сообщила пресс-служба организации. С ноября 2020 года врио директора был Анваржон Тожибоев.

Жамолиддин Узоков начал трудовую деятельность в структуре Общественного движения молодёжи «Камолот». В 2013—2017 годах возглавлял несколько управлений в бывшем Министерстве по делам культуры и спорта, в 2018—2019 годах был помощником министра культуры.

В 2019—2020 годах занимал должность главного специалиста по вопросам деятельности молодёжных и других общественных организаций в Секретариате Кабинета министров по вопросам молодёжной политики, культуры, духовности, средств массовых информации, творческих и общественных организаций.

До нынешнего назначения был руководителем исполнительного аппарата Министерства культуры.