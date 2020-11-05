Временно исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Узбекконцерт» назначен Анваржон Юлдошевич Тожибоев, сообщила пресс-служба учреждения. О назначении было сообщено на онлайн-встрече министра культуры Озодбека Назарбекова с коллективом «Узбекконцерта» 4 ноября.

До назначения Анваржон Тожибоев занимал должность директора управления Минкульта по развитию концертно-зрелищной деятельности. Он продолжит совмещать эти два поста.

Ранее работал редактором главной редакции «Маънавият» телерадиоканала «Yoshlar», помощником главы эстрадного объединения «Узбекнаво» (ныне — «Узбекконцерт»), заместителем начальника управления по организации концертно-зрелищной деятельности «Узбекнаво» и другие должности в системе Министерства по делам культуры и спорта.

В июне Одилжон Абдукаххоров, возглавлявший «Узбекконцерт» с октября 2017 года, покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы госучреждения до настоящего времени был Алишер Джамалдинов. Он продолжит работать в должности заместителя директора учреждения по творческим вопросам, которую занимает с 2018 года.