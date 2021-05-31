В результате дорожно-транспортного происшествия в Янгихаётском районе Ташкента умер человек, которого сбил автомобиль, сообщила пресс-служба ГУВД.

ДТП произошло на улице Бинокор 21 мая примерно в 20:00. Водитель Lacetti Сергей С. наехал на 55-летнего Аслиддина С., который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с телесными повреждениями был госпитализирован в медучреждение, 27 мая он скончался.

ГУВД Ташкента возбуждено дело по части 2 статьи 266 Уголовного Кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.