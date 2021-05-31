Узбекистан рассчитывает, что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии, ранее планировавшаяся в 2020 году, состоится в очном формате, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Узбекистана, замглавы его администрации Шерзод Асадов.

Третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии первоначально была запланирована на август 2020 года в Бишкеке, затем саммит был перенесен на осень, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 был отложен на этот год. Позднее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял в интервью местным СМИ, что саммит может состояться в 2021 году в Туркменистане.

«Работа в этом направлении продолжается. Но самое немаловажное, что мы работаем над тем, чтобы эта встреча состоялась в очном формате. Формат онлайн не рассматривается», — сказал Шерзод Асадов на брифинге, отвечая на вопрос о возможных сроках третьей встречи.

Пресс-секретарь главы Узбекистана отметил, что условия пандемии не позволяют сегодня назвать место и время очередного саммита.

«Мы совместно с нашими партнерами уже на протяжении года готовимся к очередной встрече. Готовится очень широкий и солидный пакет документов, который будет подписан», — добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана Нур-Султане, вторая — в ноябре 2019 года в Ташкенте, где был принят регламент их проведения — один раз в год.