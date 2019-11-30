Вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Ташкенте 30 ноября. О чем говорили лидеры стран Центральной Азии — в обзоре «Газеты.uz».

Казахстан





Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на встрече, предложил заключить договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, пишет официальный сайт Елбасы.

«В этом основополагающем политическом документе должны быть отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия. В соглашение войдут и положения о взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности наших стран», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, в целях усиления безопасности в регионе Нурсултан Назарбаев предложил провести в следующем году встречу секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии.

Вместе с тем первый президент Казахстана призвал правительства стран Центральной Азии обратить внимание на проблемы, связанные с высокой динамикой демографического развития.

«Необходимо добиться создания „безбарьерной Центральной Азии“ за счет снятия препятствий для перемещения товаров, услуг и капитала», — сказал Нурсултан Назарбаев. Он также предложил главам государств учредить 15 марта новый праздник — День Центральной Азии.

Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона, предоставляющих право обучения в лучших вузах Казахстана.

Кыргызстан





Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков много внимания уделил экономическому, транспортному и энергетическому аспекту сотрудничества в Центральной Азии. В его выступлении, текст которого приводит сайт главы Кыргызстана, говорится, что интеграция в Центральной Азии имеет большое значение для реализации экономического потенциала страны.

«Вместе с тем, мы не можем использовать имеющийся потенциал в полной мере из-за существующих барьеров, — отметил Сооронбай Жээнбеков. — Объем товарооборота между нашими странами продолжает оставаться на низком уровне. Имеют место периодическое введение запретов на экспорт определенных видов продуктов, бюрократия при оформлении грузов для пересечения границы. Отрицательно влияют на наши взаимовыгодные экономические отношения существующие квоты и пошлины».

Президент Кыргызстана призвал коллег устранить преграды на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала, принять меры по обеспечению полноценного функционирования режима свободной торговли.

«С одной стороны, наше сотрудничество по установлению более низких тарифов и акцизов может привести к снижению издержек в торговле внутри региона. С другой стороны — необходимо упрощать таможенные процедуры, облегчать пересечение границ для товаров, обеспечивать беспрепятственный транзит и улучшать логистику», — подчеркнул глава Кыргызстана.

Он отметил, что, учитывая важность торгово-экономического сотрудничества в регионе, Кыргызстан оставляет свой рынок открытым для товаров из Центральной Азии. «При этом мы также рассчитываем на свободный доступ на рынки стран-партнеров, чтобы экспортировать свою продукцию на взаимовыгодной основе», — отметил он.

Сооронбай Жээнбеков остановился и на экологических проблемах. По его словам, ученые фиксируют значительное сокращение ледников в Кыргызстане, в то время как в горах страны формируется 45% всех водных ресурсов региона. Следовательно, резкое сокращение ледников в Кыргызстане будет иметь социальные, экономические и экологические последствия для всего региона, отметил глава республики.

«Предлагаю объединить наши усилия по разработке и внедрению в Центральной Азии взаимовыгодных механизмов компенсации за накопление водных ресурсов. Мы рассчитываем, что затраты на накопление, хранение, управление и доставку воды будут соответствующим образом возмещаться», — сказал Сооронбай Жээнбеков, призвав коллег возобновить сотрудничество в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, предусматривающего компенсационный механизм.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков предложил совершенствовать сотрудничество в Центральной Азии по грузовым и пассажирским перевозкам в регионе или транзита по территориям сторон в упрощенном порядке. Планируемое строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, по мнению главы республики, улучшит транзитный потенциал всего региона и как мост соединит между собой Европу и Азию.

Сооронбай Жээнбеков затронул и тему безопасности границ центральноазиатских стран в контексте ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.

«Как никогда необходимо продолжить совместную работу по скорейшему завершению правового оформления государственных границ, — заявил он. — Несмотря на всю сложность данной работы, необходимо продвигаться вперед и искать компромиссы. Важно прилагать все усилия для сохранения стабильности и дальнейшего укрепления взаимного доверия на наших границах».

Президент Кыргызстана призвал углублять сотрудничество между пограничными и таможенными структурами, территориальными органами безопасности и внутренних дел и местными органами власти.

Таджикистан





Президент Таджикистана Эмомали Рахмон тоже не обошел вниманием темы сотрудничества в экономике, экологии и безопасности в выступлении, текст которого опубликован на сайте главы государства.

По его мнению, основной задачей в расширении экономического взаимодействия является формирование более благоприятных условий для свободного перемещения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала. Важна и реализация совместных инвестиционных проектов с учетом общих интересов сторон.

Эмомали Рахмон предложил рассмотреть возможность создания Инвестиционного фонда Центральной Азии для финансирования перспективных региональных проектов.

Он также отметил необходимость развивать транспортно-коммуникационную инфраструктуру региона, создавая новые и восстанавливая прежние региональные транспортно-транзитные коридоры, и предложил подготовить многостороннее соглашение в этой сфере.

Эмомали Рахмон выразил готовность Таджикистана к открытому диалогу по поиску взаимоприемлемых и рациональных решений в области водопользования.

«В этом плане большое значение имеют совместные действия, нацеленные на практическую реализацию региональных проектов и программ в области водопользования, в том числе в рамках Международного фонда спасения Арала», — сказал он, подчеркнув, что в Таджикистане, где, по его словам, формируются до 60% водных ресурсов Центральной Азии, в последние десятилетия наблюдается значительное сокращение площади ледников.

«К настоящему времени из 13 тысяч ледников, расположенных в горах Таджикистана, исчезла одна тысяча. — сообщил глава Таджикистана. — В этой связи я неоднократно с трибуны ООН и других международных организаций призывал к созданию Международного Фонда охраны ледников».

Он предложил усилить взаимодействие соответствующих структур и научных подразделений стран Центральной Азии по мониторингу водных источников региона и наладить постоянный обмен информацией, а также принять меры для совместной реализации региональных программ с целью снижения уровня воздействия антропогенных факторов на состояние ледников.

«Таджикистан — горная страна и в силу своих природно-климатических условий подвержен частым проявлениям стихийных бедствий, — констатировал Эмомали Рахмон. — Они ежегодно наносят ощутимый многомиллионный материальный ущерб экономике страны, к сожалению, имеют место и случаи гибели людей. Мы заинтересованы в укреплении регионального сотрудничества в области совместного реагирования на чрезвычайные ситуации».

В плане региональной безопасности, по мнению Эмомали Рахмона, на первый план выходят вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, контрабандой наркотиков, разрастанием деятельности транснациональных организованных преступных групп, киберпреступностью, торговлей людьми, а также усилением влияния религиозного радикализма.

Для этого президент Таджикистана предложил регулярно проводить встречи руководителей силовых структур и специальных служб государств Центральной Азии.

Туркменистан





Выступление президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов опубликовала электронная газета «Золотой век».

Глава государства отметил политические консультации на уровне руководителей министерств иностранных дел пяти государств. По мнению главы Туркменистана, такой формат консультаций может быть подкреплен более тесными и скоординированными действиями стран Центральной Азии в ООН и ОБСЕ.

«Необходимо налаживание в этих структурах не эпизодических, а системных механизмов пятисторонних консультаций, с четко прописанными приоритетами, — считает Гурбангулы Бердымухамедов. — С тем, чтобы по вопросам, имеющим действительно важное региональное значение, наши делегации имели ясные ориентиры, согласованные позиции и целенаправленно отстаивали их, опираясь на поддержку друг друга и обоснованно привлекая единомышленников из числа других государств».

Президент подтвердил позицию Туркменистана по Афганистану: страна готова предоставить все необходимые условия для организации непосредственных контактов между всеми сторонами, заинтересованными в мирном, политическом урегулировании ситуации в Афганистане.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил мнение, что странам Центральной Азии необходимо активнее работать в ООН с государствами-партнерами, секретариатом и специализированными структурами, чтобы задача оказания помощи Афганистану не уходила на второй план и оставалась актуальным пунктом международной повестки.

По словам главы Туркменистана, за последнее время активизировалось взаимодействие по формуле 5+ — формат сотрудничества пяти государств Центральной Азии с ЕС, США, Россией, Японией и Республикой Корея. Президент предложил активизировать диалог с партнерами по этим направлениям, «вести его целенаправленно, доказывать им выгоды и перспективы долгосрочных вложений в инфраструктуру региона, активнее задействовать рычаги международных специализированных структур».

Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, государствам региона, не имеющим прямого выхода к океану, нужно максимально использовать возможности портовой инфраструктуры восточного Каспия для экспорта своей продукции на рынки Европы, России, Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. «Туркменистан готов предоставить для этого свои портовые сооружения на благоприятных условиях», — сказал президент Туркменистана.

Для придания сотрудничеству стран Центральной Азии в торгово-экономическом, энергетическом, транспортно-логистическом, инновационном направлениях целенаправленного и системного характера Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать пятисторонний Деловой совет. Такая структура могла бы взять на себя функции мозгового центра по формированию объединенной стратегии по приоритетным направлениям экономического партнерства, отметил он.

Гурбангулы Бердымухамедов предложил продвигать инициативу о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности ООН.

Касательно сохранения и использования водных ресурсов президент Туркменистана заявил, что страны Центральной Азии «должны объединить наши усилия на общей мировоззренческой платформе, принципах обеспечения равного и справедливого доступа к водным ресурсам как обязанности каждого ответственного государства. Второстепенные, локальные интересы и выгоды должны уступить место пониманию региональных целей и приоритетов и выработке на этой основе единой стратегии действий на долгосрочную перспективу».

«Позиция Туркменистана здесь хорошо известна. Мы считаем, что рассмотрение и решение проблем водопользования должны осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учета интересов всех государств региона и при участии специализированных международных организаций», — сказал глава государства.

Напомним, президент Узбекистана в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии высказался за ускорение развития транспортной системы, выработку общих подходов к проблемам водопользования и формирование единого туристического бренда региона. Подробнее о его выступлении — в отдельном материале.