Третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии, ранее планировавшаяся в Кыргызстане, из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год и может быть проведена в Туркменистане, заявил в интервью ИА «Дунё» министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Ранее замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов в интервью «Газете.uz» сообщал, что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии, запланированная в августе в Бишкеке, из-за пандемии коронавируса перенесена на осень.

«К сожалению, из-за сложившихся обстоятельств с коронавирусом и сохраняющейся неопределенности со сроками преодоления этой пандемии, до конца этого года вряд ли удастся провести очередную третью консультативную встречу», — сказал Абдулазиз Камилов в интервью.

Глава МИД сообщил, что Туркменистан предложил провести третью встречу в 2021 году у себя. «Мы, будучи сопредседателем консультативного совета, полностью поддерживаем данное предложение Туркменистана и надеемся провести следующий центральноазиатский консультативный саммит с широкой и содержательной программой», — отметил министр.

Абдулазиз Камилов считает, что после саммита в Туркменистане можно будет вернуться к предложению Киргызстана организовать консультативную встречу в Бишкеке.

«Это отнюдь не означает, что страны региона „сбавили движение“ по намеченному пути наращивания и углубления регионального сотрудничества», — подчеркнул министр. По его оценке, для всех пяти государств Центральной Азии многостороннее сотрудничество имеет приоритетное значение.

Напомним, инициатива проведения консультативных встреч глав государства Центральной Азии принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая — в ноябре 2019 года в Ташкенте, где был принят регламент их проведения — один раз в год. Тогда же было принято решение провести третью встречу в Бишкеке.