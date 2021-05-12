С 16 апреля социальные сети и мировые интернет-компании обязаны обрабатывать персональные данные граждан Узбекистана на серверах, расположенных на территории страны, в соответствии со статьей 27−1 закона «О персональных данных».

Исполнение этой нормы изучалось на заседании Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий, сообщила пресс-служба нижней палаты. Была заслушана информация Государственного центра персонализации (ГЦП) при Кабинете Министров о реализации статей 20 и 27−1 этого документа.

Теперь интернет-компании Facebook Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (Google, YouTube), Mail.ru (ВКонтакте, Одноклассники), Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Яндекс («Яндекс Такси», «Яндекс Карты», «Яндекс Деньги») при обработке персональных данных граждан Узбекистана обязаны обеспечивать их сбор, систематизацию и хранение на технических средствах (серверах), физически размещенных на территории страны и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных.

«Это означает, что если социальные сети и интернет-компании хотят вести легальную деятельность в Узбекистане, они должны [разместить] свое оборудование на территорию Узбекистана, или в установленном порядке могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности», — говорится в заявлении комитета.

По словам директора ГЦП Улугбека Ташходжаева, к настоящему времени центр уже провёл ряд работ в этом направлении. В частности, перечисленным выше иностранным компаниям направлены письма о соблюдении требований законодательства Узбекистана.

Депутат Законодательной палаты Шухрат Шарафутдинов отметил, что введение новых норм направлено на обеспечение личных прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией. Он также заявил, что в результате различных кибератак на вышеуказанные платформы похищаются персональные данные людей, в том числе, граждан Узбекистана.

С момента вступления закона в силу прошел месяц, отсутствие видимых результатов соответствующих государственных органов в этой сфере вызвало несогласие депутатов, отмечается в сообщении нижней палаты Олий Мажлиса.