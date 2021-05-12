С 16 апреля социальные сети и мировые интернет-компании обязаны обрабатывать персональные данные граждан Узбекистана на серверах, расположенных на территории страны, в соответствии со статьей 27−1 закона «О персональных данных».
Исполнение этой нормы изучалось на заседании Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий, сообщила пресс-служба нижней палаты. Была заслушана информация Государственного центра персонализации (ГЦП) при Кабинете Министров о реализации статей 20 и 27−1 этого документа.
Теперь интернет-компании Facebook Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (Google, YouTube), Mail.ru (ВКонтакте, Одноклассники), Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Яндекс («Яндекс Такси», «Яндекс Карты», «Яндекс Деньги») при обработке персональных данных граждан Узбекистана обязаны обеспечивать их сбор, систематизацию и хранение на технических средствах (серверах), физически размещенных на территории страны и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных.
«Это означает, что если социальные сети и интернет-компании хотят вести легальную деятельность в Узбекистане, они должны [разместить] свое оборудование на территорию Узбекистана, или в установленном порядке могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности», — говорится в заявлении комитета.
По словам директора ГЦП Улугбека Ташходжаева, к настоящему времени центр уже провёл ряд работ в этом направлении. В частности, перечисленным выше иностранным компаниям направлены письма о соблюдении требований законодательства Узбекистана.
Депутат Законодательной палаты Шухрат Шарафутдинов отметил, что введение новых норм направлено на обеспечение личных прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией. Он также заявил, что в результате различных кибератак на вышеуказанные платформы похищаются персональные данные людей, в том числе, граждан Узбекистана.
С момента вступления закона в силу прошел месяц, отсутствие видимых результатов соответствующих государственных органов в этой сфере вызвало несогласие депутатов, отмечается в сообщении нижней палаты Олий Мажлиса.
Ярослав К.
“Большой брат следит за тобой!“
Алексей Николаевич
Врядли они отреагируют. Можем остаться без этих сетей, тогда. VPN платный придется приобретать.
Владимир Владимирович
С дуба рухнули? Слизали российский закон и думают здесь пройдет? Не пройдет. Вообще нет здесь никакой нормально инфраструктуры, в то время как в России есть крупнейший веб сервер в мире nginx, который обслуживает более 400 млн сайтов с большим запасом.
Александр Мурин
Для начала нужно нормальный скоростной интернет провести. Хуже нашего только в Туркменистане.
Евгений Ли
Скоро заблокируют все соц. сети у нас((.
Добрый комментатор
VPN провайдеры из других стран скоро хорошо заработают на нас, и на налоговый учет не встанут.
Комил Рахманкулов
В стране с самыми дорогими продуктами питания в мире, с дорогими авто и недвижимостью, и самыми низкими зарплатами в мире, государство печется о персональных данных своих граждан, чтобы они не утекли к рукам мифических злоумышленников. И я в это верю сердцем и умом.
Почему я это говорю. Просто некоторые провокаторы и лжецы утверждают, что этот закон будет использоваться в каких-то корыстных целях, типа контроль трафика соцсетей, установление местонахождения профилей соцсетей, блокирование соцсетей при необходимости. Вот такой вот бред несут провокаторы.
Nikiforov Konstantin
А где электроэнергию взять?
Наталья Буторина
Уважаемые депутаты! А можно я, как взрослый, дееспособный гражданин Узбекистана сама буду решать где мне хранить свои персональны данные? Хочу в американском ФБ, хочу в российских Одноглазниках, хочу в какой-нибудь Мумба-юмба социальной сети государства Вануату.
У нас в стране все другие проблемы решены? Загляните в узбекистанские группы ФБ и вы сильно удивитесь как много у нас нерешенных проблем помимо размещения серверов с персональными данными. А для несогласных хранить свои данные на зарубежных серверах создайте социальнцую сеть Уз Китоб и пользуйтесь ей на здоровье.