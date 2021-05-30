Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 мая по приглашению президента Республики Корея Мун Чжэ Ина принял участие в работе второго международного саммита «Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей — 2030» (P4G), проходящего в Сеуле в формате видеоконференции.

В повестку двухдневного форума включены вопросы преодоления последствий изменения климата, «зеленого» восстановления и обеспечения углеродной нейтральности, а также достижения Целей устойчивого развития ООН и выполнения положений Парижского соглашения по климату.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев заявил, что в качестве одной из приоритетных задач определено преодоление глобальных последствий катастрофы Аральского моря. В этой связи он поблагодарил всех международных партнеров за полную поддержку недавно принятой по инициативе Узбекистана специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.

Глава государства предложил продолжить активную совместную работу в этом направлении, в том числе в рамках специально созданного Трастового фонда ООН, Глобального института зеленого роста, на площадке партнерства P4G и других международных институтов.

Президент выразил серьезную обеспокоенность сокращением объемов стока трансграничных рек и биоразнообразия в регионе в связи с климатическими изменениями, проблемами парниковых газов и загрязнения атмосферы.

Узбекистана подтвердил приверженность выполнению принятых обязательств по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения.

В этой связи глава государства отметил, что широкое внедрение «зеленых» технологий и осуществление проектов в области «зеленой» энергетики в Узбекистане позволит в ближайшие десять лет увеличить долю возобновляемых источников энергии более чем в 3 раза.

Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу проведения в 2022 году международной конференции «Зеленая энергетика для развивающихся стран», а также запуске специальной программы по привлечению молодежи к созданию «зеленой» экономики для формирования культуры зеленого потребления.

Для расширения практического взаимодействия в этой важной сфере президент заявил о готовности Узбекистана присоединиться к партнерству P4G и стать его полноправным участником.





В мероприятии принимают участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатели Европейского Совета Шарль Мишель и Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян, специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун и генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гуррия.