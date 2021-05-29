Принцип «оперативность — важный фактор банковских услуг» активно интегрируется в деятельность АКБ «Кишлок Курилиш Банк». Благодаря непрерывной работе ответственных лиц и специалистов банка день за днем клиентам предлагаются новые, удобные и современные виды услуг. При их внедрении ключевым требованием стало бережное отношение ко времени и денежным средствам клиентов.

Решающее значение приобретает систематизация мер, принимаемых по расширению спектра банковских розничных услуг, внедрению современных банковских услуг, предоставляемых через информационно-коммуникационные системы во исполнение постановления президента Республики Узбекистан №ПП-3620 «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг» от 23 марта 2018 года.

Проект In Tend является очередным результатом работы в этом направлении. In Tend — долгожданная услуга для многих соотечественников. Данный проект предусматривает предоставление беспроцентного кредита при покупке товаров в торговых точках в режиме онлайн физическим лицам на короткий срок — 12 месяцев. Этот процесс осуществляется с помощью специального автоматизированного программного обеспечения.

Оценка кредитоспособности клиента осуществляется с помощью автоматизированной программной системы с использованием онлайн-скоринговой модели без участия человеческого фактора. В настоящее время согласно программе физическому лицу будет предоставлен беспроцентный кредит в размере до 100-кратной базовой расчетной величины, то есть до 24,5 млн сумов. Кредитное обязательство оплачивается клиентом в рассрочку в течение 12 месяцев.

Например, у клиента есть желание купить холодильник, но нет возможности. Он пришел в торговый центр по продаже бытовой техники. В такой ситуации услуга In Tend поможет воплотить мечту в реальность.

Преимущества услуги:

возможность купить за пять минут товары в рассрочку на сумму до 24,5 млн сумов;

нет процентов и пени;

возможность выбора любых товаров в более чем 270 торговых точках;

от клиента требуется только паспорт, номера действующей банковской карты и номер телефона;

дистанционная услуга, не требующая открытия банковской карты.

Так как услуга интегрирована в идентификационную систему MY ID web, кредит можно получить в режиме онлайн, не посещая банк, без документов.

Этим преимущества данной услуги не ограничиваются. В настоящее время принимаются меры по дальнейшему увеличению количества товаров, услуг и торговых точек.

Основной задачей является гарантия просмотра понравившегося товара с последующей его покупкой по рыночным ценам без дополнительной платы за эту услугу.

«„Кишлок Курилиш Банк“ — служит для вашей комфортной жизни!»

Телефоны: (+998) 78−150−00−55, 1254.

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