До лета осталась пара дней, а значит самое время задуматься о покупке кондиционера. Однако, перед тем, как идти в магазин и брать первую попавшуюся модель, стоит ознакомиться с небольшим путеводителем по видам и отличительным чертам кондиционеров. А так как популярные кондиционеры имеют сплит-систему, компания LG решила рассказать про них.

Помимо стандартных кондиционеров в линейке LG есть модели, которые можно разделить на несколько групп: с функцией очистителя воздуха, с эксклюзивным дизайном и с возможностью смены изображений.

DualCool с функцией очистителя воздуха

Основное отличие серии кондиционеров DualCool от стандартных моделей, в том, что помимо охлаждения и обогрева помещения они могут очищать воздух от мелкой пыли, микробов и аллергенов. А с помощью датчика PM 1.0, который определяет концентрацию пыли и отображает уровень загрязнения, можно в режиме реального времени отслеживать чистоту воздуха в доме.

В серии DualCool с функцией очистителя воздуха установлен двойной инверторный компрессор, который охлаждает комнату на 40% быстрее, снижает энергопотребление до 70% и обеспечивает тихую работу, не мешая вам отдыхать.

В категорию кондиционеров с функцией очистителя воздуха входят две модели: AP09RT и AP12RT. Их основное отличие — производительность. Модель AP09RT способна охлаждать площадь до 27 кв. м, а у модели AP12RT охватываемая площадь помещения — до 36 кв. м. Габариты, вес и прочие характеристики у них практически идентичные.

Art Cool Gallery

Серия компактных кондиционеров с лаконичным дизайном Art Cool Gallery подойдет тем, кто не хочет вешать на стену габаритную технику, а наоборот, ищет что-то необычное и минималистичное. Благодаря возможности менять фоновые изображения, вы всегда сможете заменить «Поцелуй» Климта на любую другую картину или фотографию, дополняя любой интерьер.

Помимо необычного визуального решения кондиционеры Art Cool Gallery не уступают в производительности более габаритным моделям. В них также установлен двойной инверторный компрессор для экономии энергии и быстрого охлаждения воздуха, который обеспечивает мягкий и естественный поток в трех направлениях.

Кондиционерами Art Cool Gallery, как и большинством моделей, можно управлять удаленно через приложение LG ThinQ на смартфоне. Другими словами, вы можете включать и выключать кондиционер, переключать режимы и устанавливать температуру независимо от своего местонахождения в любое время.

Art Cool Mirror

Список завершает серия кондиционеров Mirror с эксклюзивным дизайном. Их отличительная черта — зеркальная поверхность лицевой панели, которая отражает окружающую обстановку и дополняет интерьер.

Как и в большинстве моделей, в Art Cool Mirror установлен двойной инверторный компрессор с низким уровнем шума, который экономит энергию и быстрее охлаждает пространство. Также этими кондиционерами можно удаленно управлять через приложение LG ThinQ на своем смартфоне.

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