C 1 июня скорость интернета будет указываться без приставки «до». Такое предписание государственная инспекция «Узкомназорат» выдала операторам и провайдерам.

В предписании регулятора отмечается, что компании должны указывать в описании тарифных планов более конкретную информацию о скорости интернета вместо приставки «до…» («…гача»).

Ещё в 2018 года компания «Узбектелеком» сообщала, что отказывается от приставки «до» в обозначении скорости тарифа и гарантирует тарифную скорость.