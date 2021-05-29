C 1 июня скорость интернета будет указываться без приставки «до». Такое предписание государственная инспекция «Узкомназорат» выдала операторам и провайдерам.
В предписании регулятора отмечается, что компании должны указывать в описании тарифных планов более конкретную информацию о скорости интернета вместо приставки «до…» («…гача»).
Ещё в 2018 года компания «Узбектелеком» сообщала, что отказывается от приставки «до» в обозначении скорости тарифа и гарантирует тарифную скорость.
Алексей Николаевич
Вот тут то провайдеры попляшут! Их юристам будет работа в судах. Готовьтесь к выплатам компенсаций потребителям. Давно надо было взяться за них. А то вечные отмазки.. проблемы у выше стоящего провайдера.. Вот и посмотрим теперь.