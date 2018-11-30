Компания «Узбектелеком» заявила об увеличении пропускной способности международного интернет-канала в 10 раз — со 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с. Об этом было заявлено на конференции Министерства по развитию ИТ и коммуникаций в пятницу.
Для повышения мощности национального центра пакетной коммутации, через который «Узбектелеком» предоставляет доступ в интернет всем провайдерам, была проведена модернизация сети и установлено новое оборудование, сообщила компания.
С начала года «Узбектелеком» снизил стоимость тарифов на интернет-канал для операторов и провайдеров с 244,9 тысячи до 169,4 тысячи сумов за 1 Мбит/с, в декабре она будет снижена еще — до 85 тысяч сумов.
Конечная цена на интернет-услуги для пользователей зависит от конкретного провайдера, который приобретает канал у национального оператора. Каждый самостоятельно устанавливает цены, а скорость зависит от технологий подключения и технических возможностей сети, сообщил «Узбектелеком».
С 1 декабря «Узбектелеком» запускает новые «по-настоящему безлимитные» тарифные планы для абонентов Uzonline.
Компания отказывается от приставки «до» в обозначении скорости тарифа и гарантирует тарифную скорость. Эта новость была встречена аудиторией конференции овациями.
Таир Урунбаев
Хорошо. Ждем когда цены спустят на других провайдерах, жду с нетерпением
Оксана Кристаллович
“ Конечная цена на интернет-услуги для пользователей зависит от конкретного провайдера, который приобретает канал у национального оператора. Каждый самостоятельно устанавливает цены, а скорость зависит от технологий подключения и технических возможностей сети, сообщил „Узбектелеком“.“
И какой смысл в увеличении скорости, и снижении цены для конечного обычного пользователя???
Снижение цен мы не наблюдаем, хотя “Узбектелеком“ заявляет, что уже было снижение.. видимо и не увидим.. провайдеры же сами решают.. Бессмыслица!!! Тем не менее “надежда умирает последней“!!! Пока она (надежда) еще жива!!!
Beka Geo
Ну наконец-то отчет о проделанной работе, а не о намерениях.
Поглядим теперь какой дадут интернет провайдеры.