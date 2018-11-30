Компания «Узбектелеком» заявила об увеличении пропускной способности международного интернет-канала в 10 раз — со 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с. Об этом было заявлено на конференции Министерства по развитию ИТ и коммуникаций в пятницу.

Для повышения мощности национального центра пакетной коммутации, через который «Узбектелеком» предоставляет доступ в интернет всем провайдерам, была проведена модернизация сети и установлено новое оборудование, сообщила компания.

С начала года «Узбектелеком» снизил стоимость тарифов на интернет-канал для операторов и провайдеров с 244,9 тысячи до 169,4 тысячи сумов за 1 Мбит/с, в декабре она будет снижена еще — до 85 тысяч сумов.

Конечная цена на интернет-услуги для пользователей зависит от конкретного провайдера, который приобретает канал у национального оператора. Каждый самостоятельно устанавливает цены, а скорость зависит от технологий подключения и технических возможностей сети, сообщил «Узбектелеком».

С 1 декабря «Узбектелеком» запускает новые «по-настоящему безлимитные» тарифные планы для абонентов Uzonline.

Компания отказывается от приставки «до» в обозначении скорости тарифа и гарантирует тарифную скорость. Эта новость была встречена аудиторией конференции овациями.