В Узбекистане откроется филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

К этой договоренности пришли в ходе встречи в Ташкенте министры здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев и России Михаил Мурашко, который возглавляет прибывшую в Узбекистан делегацию РФ.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Узбекистана и Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова.

В составе делегации России — представители Минздрава России, а также директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье и ректор университета имени Пирогова Сергей Лукьянов.

Узбекская и российская стороны обсудили вопросы сотрудничества в таких направлениях, как медицинской образование, развитие специализированной медпомощи, службы онкогематологии, в частности детской онкогематологии, охрана материнства и детства, санитарно-эпидемиологическое благополучие и общественное здравоохранение.

Абдухаким Хаджибаев отметил, что во время пандемии COVID-19 связи между странами прошли успешное испытание. За этот период проведены в общей сложности более 200 видеоконференцсвязей, онлайн консультаций, дистанционных семинаров, вебинаров и тренингов с участием специалистов двух государств.