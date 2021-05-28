В Хавастском районе Сырдарьинской области 24 мая девушка попала под пассажирский электропоезд «Хаваст — Ташкент», сообщила пресс-служба Управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Узбекистана

Согласно информации, поступившей в диспетчерскую часть управления Сырдарьинской области примерно в 13:30, на 6-м пикете второго километра Хавастской кольцевой дороги электропоезд совершил наезд на неизвестную девушку в возрасте 25−30 лет.

В ходе проведённого оперативного расследования установлено, что жертвой стала Т. Ш. (1999 г. р.) из махалли «Гулбахор» в Хавастском районе. По данным управления, девушка была сбита поездом «из-за своей неосторожности», от полученных травм она скончалась на месте.

Районная прокуратура проводит доследственную проверку по факту происшествия, уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.