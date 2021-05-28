В пятницу, 28 мая, на территорию Узбекистана начинается вынос очень тёплого воздуха с районов зарубежного юга. Температура воздуха будет в пределах +34…+37 градусов, сообщает Узгидромет.

На выходные вынос тепла усилится, очень жаркая погода охватит всю страну. Температура повысится до +36…+39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +40…+42 градусов. Ожидается преобладание малооблачной погоды, лишь по горным районам во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза.

Похожая ситуация наблюдалась в конце мая прошлого года, отмечают синоптики. В этот период по северу страны и пустынной зоне температура воздуха превышала нормальные для конца мая значения на 9−12 градусов. В самые жаркие дни (26−28 мая) по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям воздух прогревался до +41…+43 градусов. По остальной территории страны было не так жарко — +36…+39 градусов.