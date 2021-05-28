Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в пятницу высказался о проблемах в системе теплоснабжения, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства дал шесть месяцев испытательного срока и. о. заместителя министра жилищно-коммунального обслуживания Курбону Турсунову с условием, что он внедрит «абсолютно новые подходы» к модернизации системы теплоснабжения.

По словам президента, в системе централизованного теплоснабжения, к которой подключены 15 тысяч домов (40%) по стране, около 2000 км (50%) тепловых сетей пришли в негодность, в связи с чем потери в системе составляют в среднем 40%.

Шавкат Мирзиёев поручил Курбону Турсунов, хокиму Ташкентской области Даврону Хидоятову, хокиму Ферганской области Хайрулле Бозорову, хокиму Наманганской области Шавкату Абдураззакову, хокиму Бухарской области Ботиру Зарипову и хокиму Самаркансдкой области Эркинжону Турдимову до конца года подключить свыше 2000 домов (85 тысяч квартир) к централизованному отоплению через ремонт 205 км теплосетей и строительство и реконструкцию 56 котельных.

Ожидается, что в Ташкентской области система централизованного отопления будет восстановлена в 1100 домах, Ферганской — 131, Наманганской — 350, Бухарской — 202, Самаркандской — 93.

«Целью строительства новых многоэтажных домов в виде целого массива является экономия энергоресурсов, снижение затрат на инфраструктуру. Однако ни в министерстве, ни в регионах не выработан единый подход к этому вопросу», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Ответственные лица в течение месяца должны подготовить программу модернизации котельных, позволяющую повысить энергоэффективность с 57% до 92%, а также снизить потери в сети с 35% до 3,5%.

«В целом замглавы МинЖКО Курбон Турсунов в этом году должен продумать подключение к централизованной системе отопления 40 тысяч квартир в 183 строящихся массивах», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По поручению президента первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, вице-премьер Джамшид Кучкаров, министр ЖКО Шерзод Хидоятов и министр финансов Тимур Ишметов в течение месяца должны подготовить предложения по восстановлению системы централизованного теплоснабжения в домах. Отмечена важность перевода жилья на современную модель теплоснабжения, привлечения к этому частного сектора.

По оценке, перевод на «закрытую систему» теплоснабжения в Ташкенте позволит снизить потери тепла на 3 миллионов гигакалорий (420 млрд сумов), сократить расходы природного газа на 320 миллионов кубометров (210 млрд сумов), а также электричества — на 85 млн кВт (40 млрд сумов). Такие же показатели были озвучены в октябре 2019 года.

Курбон Турсунов, хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков и хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов до 1 ноября должны создать «образцовый пример» централизованное теплоснабжение в Намангане и Чирчике.

Ещё в октябре 2019 года президент давал указания по переводу теплоснабжения Ташкента на закрытую систему (где время подачи горячей воды должно ускориться до 10−20 секунд), восстановлению теплоснабжения в других городах и разработке мер по обеспечению теплом всех частных домов.

В январе 2020 года южнокорейская компания CM Entech предлагала проект по модернизации системы теплоснабжения Ташкента, в частности, реконструкцию ТЦ-2 Мирзо-Улугбекского района. Стоимость работ оценивалась в 70−100 млн долларов.