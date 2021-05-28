27 мая в Ташкенте произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием автобуса и одно — с участием пешехода, есть погибшие, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Днём в 14:55 на улице Бобура в Яккасарайском районе столкнулись Nexia и автобус Isuzu, следовавший по маршруту №106 «Медицинский городок — Вещевой рынок „Чиланзар“».





В результате ДТП водитель легкового автомобиля Зокиржон П. (1968 г. р.) от полученных травм скончался на месте происшествия. Причины аварии устанавливаются.

ГУВД Ташкента возбудило дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса.

В 12:30 в этот же день водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz, следовавшего по маршруту №24 «ТТЗ — массив Юнусабад-6», проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lacetti. Водитель легкового автомобиля Азиз Х. (1991 г. р.) получил телесные повреждения и был госпитализирован.





Поздним вечером 27 мая на улице Корасув в Яшнабадском районе водитель Matiz Мухиддин Ш. совершил наезд на пешехода — уроженца Наманганской области Я. Л. (1979 г. р.). Мужчина был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.





ГУВД Ташкента по факту происшествия возбудило дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса.