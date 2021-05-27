«Джизак Авто» предоставляет возможность стать официальным дилером марки Volkswagen и Skoda. Компания приглашает к сотрудничеству в сфере продвижения и сервисного обслуживания автомобилей немецкой и чешской марки на внутреннем рынке Узбекистана.
Сотрудничество с «Джизак Авто» — это возможность выйти на качественно новый уровень бизнеса. Компания обеспечивает гибкую взаимовыгодную политику, привлекательную маркетинговую и профессиональную поддержку центральной команды компании. Став дилером «Джизак Авто», можно оказаться первым официальным представителем Volkswagen и Skoda в своем регионе.
Чтобы стать дилером, необходимо учитывать следующие особенности этой деятельности:
- наличие торгового зала (шоурума). Минимальный размер торгового зала должен составлять 350 кв. м для марок Volkswagen и Skoda;
наличие зоны сервисного обслуживания. Минимальные размеры зоны сервисного обслуживания должны составлять 884 кв. м для обеих марок;
использование только брендированных элементов оформления автосалона (логотип, пилон, кафель, мебель и прочее) согласно брендбуку марок;
необходимость в тщательном обучении и подготовке персонала. Чтобы стать дилером «Джизак Авто» с отличной репутацией, важно серьезно отнестись к компетенции сотрудников автосалона;
возможность в дальнейшем обеспечить клиентам своевременный ремонт, плановые и внеплановые техосмотры.
В списке ниже можно найти регионы, в которых планируется создание новых дилерских центров марки Volkswagen и Skoda.
Регионы
Volkswagen
Skoda
Статус предприятия
Республика Каракалпакстан
Полнофункциональный дилер с шоурумом и сервисным центром
Кашкадарьинская область
Андижанская область
Наманганская область
Джизакская область
Сурхандарьинская область
Взаимовыгодное партнерство — главная цель компании. Марки Volkswagen и Skoda имеют узнаваемую надежную репутацию на мировом рынке автоиндустрии. Данный фактор поможет каждому потенциальному партнеру быть авторитетным и узнаваемым на рынке в своем регионе.
Телефон: (+998) 71−202−44−40 (внутренний номер: 7787).
Telegram-бот: t.me/VWSAVDO_bot
Volkswagen
Сайт: volkswagen.uz/
Facebook: fb.com/volkswagenuzb
Instagram: @volkswagenuzb/
Telegram: t.me/vw_uz
Skoda
Сайт: skoda-avto.uz
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Instagram: @skodauzb
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