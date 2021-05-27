«Джизак Авто» предоставляет возможность стать официальным дилером марки Volkswagen и Skoda. Компания приглашает к сотрудничеству в сфере продвижения и сервисного обслуживания автомобилей немецкой и чешской марки на внутреннем рынке Узбекистана.

Сотрудничество с «Джизак Авто» — это возможность выйти на качественно новый уровень бизнеса. Компания обеспечивает гибкую взаимовыгодную политику, привлекательную маркетинговую и профессиональную поддержку центральной команды компании. Став дилером «Джизак Авто», можно оказаться первым официальным представителем Volkswagen и Skoda в своем регионе.





Чтобы стать дилером, необходимо учитывать следующие особенности этой деятельности:

наличие торгового зала (шоурума). Минимальный размер торгового зала должен составлять 350 кв. м для марок Volkswagen и Skoda;

наличие зоны сервисного обслуживания. Минимальные размеры зоны сервисного обслуживания должны составлять 884 кв. м для обеих марок;

использование только брендированных элементов оформления автосалона (логотип, пилон, кафель, мебель и прочее) согласно брендбуку марок;

необходимость в тщательном обучении и подготовке персонала. Чтобы стать дилером «Джизак Авто» с отличной репутацией, важно серьезно отнестись к компетенции сотрудников автосалона;

возможность в дальнейшем обеспечить клиентам своевременный ремонт, плановые и внеплановые техосмотры.

В списке ниже можно найти регионы, в которых планируется создание новых дилерских центров марки Volkswagen и Skoda.

Регионы Volkswagen Skoda Статус предприятия Республика Каракалпакстан Полнофункциональный дилер с шоурумом и сервисным центром Кашкадарьинская область Андижанская область Наманганская область Джизакская область Сурхандарьинская область





Взаимовыгодное партнерство — главная цель компании. Марки Volkswagen и Skoda имеют узнаваемую надежную репутацию на мировом рынке автоиндустрии. Данный фактор поможет каждому потенциальному партнеру быть авторитетным и узнаваемым на рынке в своем регионе.

Телефон: (+998) 71−202−44−40 (внутренний номер: 7787).

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