Соглашение о совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам подписано между правительствами Узбекистана и Туркменистана 26 мая в рамках визита узбекской делегации в Ашхабад, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Кроме того, подписано дополнительное соглашение к соглашению между правительствами двух стран о возмездном землепользовании.

Документы визировали министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Стороны высказали уверенность, что подписание документов послужит прорыву в вопросах совместной эксплуатации трансграничных водных ресурсов на рациональной и справедливой основе, в духе дружбы и добрососедства.

Напомним, на второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2019 году много внимания было уделено проблеме водных ресурсов.

Президент Шавкат Мирзиёев выступил за выработку согласованных подходов к решению проблем водопользования на основе общих долгосрочных интересов. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов тогда заявил, что страны региона должны объединить усилия для обеспечения равного и справедливого доступа к водным ресурсам. «Второстепенные, локальные интересы и выгоды должны уступить место пониманию региональных целей и приоритетов и выработке на этой основе единой стратегии действий на долгосрочную перспективу», — сказал он.

Спецпредставитель Евросоюза в Центральной Азии Питер Буриан недавно отметил, что для урегулирования конфликтных ситуаций в регионе странам необходимо не только более экономично использовать воду, но и договориться о справедливом разделении водных ресурсов и доступе к ним с учетом интересов стран верховья и низовья горных рек.