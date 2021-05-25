Средство решения конфликтов, время от времени происходящих между государствами Центральной Азии, — региональное сотрудничество. Страны должны совместно устранять проблемы, связанные с границами и водными вопросами, включая в процесс и Афганистан.

Об этом говорил на встрече с журналистами специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Питер Буриан, пребывающий в Ташкенте в рамках своего прощального турне по региону. Миссию посла он исполнял в течение последних шести лет.

«Мы осознаём, что многие источники проблем, вызовы остаются по региону, их надо быстро решать. В этом направлении я более оптимистично смотрю на региональное сотрудничество как на средство решения конфликтов», — сказал Питер Буриан, говоря о недавнем приграничном конфликте Таджикистана и Кыргызстана.

Этот конфликт показывает необходимость неотложного решения вопросов делимитации и демаркации границ, но очень важно решить, как совместно использовать водные ресурсы, отметил он.

«Что позитивно: региональные лидеры быстро связались со сторонами конфликта, поддержали мирное урегулирование. Это у нас вызывает надежду. Срабатывают те процессы, которые раньше не работали, — они смогли быстро остановить конфликт», — заявил Питер Буриан.

Такие локальные конфликты, сказал посол, могут негативно отразиться на развитии сотрудничества в регионе.

«Для Евросоюза важно, чтобы регион Центральной Азии остался стабильным, использовал все свои возможности связующего звена Европы и Азии. Регион должен проводить реформы, которые поспособствуют улучшению климата для бизнеса, инвестиций», — отметил спецпредставитель.

Он добавил: «Надо улучшить взаимосвязанность региона и создать конвергенцию правовых системы, потому что все наши инвесторы хотят смотреть на Центральную Азию не как на рынок отдельных пяти стран (шести, включая Афганистан), а как на рынок с 60−70 и даже 100 миллионами жителей. Нам кажется, такие предпосылки есть».

Кроме того, Питер Буриан назвал важным совместное решение проблем, которые вызывают климатические изменения:

«Важно, чтобы продвигалось сотрудничество по рациональному использованию водных ресурсов. Никто пока не говорит об этом, но учёные прогнозируют, что если серьёзно не заняться этим вопросом, похожая катастрофа может произойти в Каспийском море. Уровень притока из реки Урал очень низкий и даже в некоторые моменты останавливается, не приходит новая вода в Каспийское море. Этот процесс может настолько ускориться, что приведёт к другой экологической катастрофе».

Посол подчеркнул: нужно чтобы страны начали не только более экономично использовать воду, но и чтобы договорились о справедливом разделении водных ресурсов и доступе к ним, чтобы учитывались интересы стран верховья и низовья горных рек.

При этом, по словам Питера Буриана, как по вопросам воды, так и по вопросам границ для договорённостей нужна не только политическая воля на уровне руководства стран, но и учёт интересов местного населения.

«Важно определить границу — это первый шаг нормального сосуществования соседей. Но постепенно нужно устранять важность границы. [Со временем] ситуация придёт к тому, что граница будет играть более символическую, не такую важную и чувствительную роль. Когда кто-то в вопросах границы основывается только на исторических фактах, это усложняет процесс решения проблемы. Это (исторические границы — ред.) не единственный момент, который стоит учитывать. Надо исходить из новых знаний, методов, сближать граждан», — подчеркнул он.

Питер Буриан отметил, что свободное трансграничное передвижение людей и товаров принесёт странам региона больше дивидендов.