Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) открылся в Ташкенте, передает корреспондент «Газеты.uz».

В церемонии открытия приняли участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодыр Тошкулов, заместитель начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

В Минвузе отметили, что история российского вуза тесно сплетена с Узбекистаном: во время Второй мировой войны осенью 1941 года он был эвакуирован в Коканд на восток страны, где действовал до весны 1943 года.

«Сегодня подготовка узбекистанских специалистов в химической отрасли является одним из приоритетов нашей экономики», — сказал министр Абдукодыр Тошкулов.

Обучение в ташкентском филиале РХТУ началось в прошлом учебном году в онлайн-формате, теперь же более 200 студентов смогут приступить к очным занятиями.

Филиал будет готовить высококвалифицированные инженерно-технические и научные кадры по шести направлениям в материаловедении, технологии материалов и наноматериалов и систем.

Сегодня в российских вузах обучается 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство Российского университета дружбы народов.