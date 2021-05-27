В Баку 25−26 мая прошёл гран-при по парадзюдо — IBSA Judo Grand Prix Baku 2021, организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана. Соревнование позволило спортсменам набрать рейтинговые очки для участия в XVI Летних Паралимпийских играх в Токио.

По данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, Давурхон Караматов (-81 кг) и Ширин Шарипов (+100 кг) удостоились золотых медалей, а Сулайман Алаев (-100 кг) и Шариф Халилов (-100 кг) бронзовых медалей.

Лобар Хуррамова (-48 кг), Севинч Салаева (-52 кг), Парвина Самандарова (-57 кг), Шерзод Намозов (-60 кг) и Уткир Нигматов (-66 кг) завоевали серебряные медали. Ещё один представитель Узбекистана Учкун Куранбаев (-66 кг) стал бронзовым призёром.

Сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачёте среди 38 стран с результатом 10 медалей — две золотые, пять серебряных и три бронзовые.