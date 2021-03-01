Международный промышленный холдинг из России «Евроцемент» продает свои акции «Ахангаранцемента», сообщил Spot со ссылкой на данные фондовой биржи «Тошкент».

Компания объявила о предстоящей биржевой сделке в режиме переговорного аукциона. Речь идет о 4 млн 141 тысяче 108 простых именных бездокументарных акций по минимальной цене в 103593,05 сума за бумагу (для вступления в переговоры с потенциальными инвесторами). Это вся доля компании в 84,19%, пишет издание.

Акции продаются одним лотом. Общая сумма сделки, если она состоится на указанных условиях, составит почти 429 млрд сумов (около 40,7 млн долларов по курсу ЦБ на 1 марта).

Ранее стало известно, что «Евроцемент» перешел под контроль Сбербанка за долги и уже выставлен на продажу.

«Ахангаранцемент» входит в число наиболее крупных налогоплательщиков страны, а также считается одной из компаний, доминирующих на рынке. Чистая прибыль завода по итогам 2019 года составила 179,8 млрд сумов, за 9 месяцев 2020 года — 187,1 млрд сумов.