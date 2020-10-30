Сбербанк по согласованию с «предыдущим бенефициаром» консолидировал 100% акций GFI Investment Limited, головной компании группы «Евроцемент». Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчет банка за третий квартал 2020 года.

«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России, который до последнего времени принадлежал бизнесмену Филарету Гальчеву через GFI Investment Limited. Он объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также производства бетона и железобетонных изделий, карьеры по добыче нерудных материалов.

Как обратил внимание Spot, «Евроцемент» с 2006 года владеет «Ахангаранцементом» в Узбекистане, который был построен в 1961 году. Проектная мощность завода составляет 2,18 млн тонн цемента в год. В состав предприятия входит комбинат строительных материалов и конструкций, расположенный в Сергелийском районе Ташкента.

Как сообщается на сайте «Ахангаранцемента», на цементе завода были построены ОАО «Узэкспоцентр» (2007), гостиничный комплекс в поселке Дурмень (2009), Дворец форумов (2009), Завод по производству силовых агрегатов «Дженерал Моторс Пауэртейн-Узбекистан» (2011), аэровокзал Ташкент-Южный (2011), спортивный комплекс «Бунёдкор» (2012) и другие.

Чистая прибыль «Ахангаранцемента» по итогам 2019 года составила 179,8 млрд сумов.

В Сбербанке и «Евроцементе» не раскрывают сумму задолженности группы. Но она оказалась проблемным заемщиком, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности банка летом 2020 года, пишет РБК. В июле Сбербанк показал самое большое в своей истории увеличение просроченной задолженности по корпоративным кредитам — на 92,6 млрд рублей и 1,96 млрд долларов.

По данным издания, Сбербанк не намерен долго оставаться акционером «Евроцемента» и ведет поиск инвесторов для последующей реализации акций в интересах «Сбера». По словам представителя банка, он ищет стратегического инвестора, готового инвестировать собственные ресурсы и улучшить финансовое состояние компании, но пока нет договоренностей по продаже актива.