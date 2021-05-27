AKFA Medline выпустила и разместила 21,1 тысячи корпоративных облигаций с номиналом 10 млн сумов на общую сумму 211 млрд сумов для строительства кампуса Университета AKFA в Ташкентской области.

Облигации были размещены по закрытой подписке компании Abu Dhabi Uzbek Investment Company. Процентная ставка по облигации составляет 6% годовых с индексацией.





Компания SAB Capital Advisory выступила инвестиционным консультантом сделки.

Средства, полученные от выпуска корпоративных облигаций, будут направлены на финансирование строительства кампуса Университета AKFA в Кибрайском районе Ташкентской области.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет большое внимание вопросу развития образования Узбекистана. Благодаря созданным условиям в стране появляются новые вузы, включая частные. Для создания современного кампуса Университета AKFA наша команда привлекла прямые иностранные инвестиции в сферу образования. Это показывает инвестиционную привлекательность Узбекистана. Я благодарю Abu Dhabi Uzbek Investment Company во главе с Темуром Рахмановым за профессионализм и принятие быстрого решения в вопросе приобретения облигаций», — отметила генеральный директор AKFA Medline Камола Мирзалиева.





«Мы видим большой спрос на капитал среди частных компаний Узбекистана. Компании активно выходят на рынок капитала для поиска альтернативных источников финансирования. В дальнейшем мы ожидаем рост подобных транзакций», — поделился мнением управляющий партнер OOO SAB Capital Advisory Самариддин Шамсиев.

Университет AKFA выражает благодарность команде AKFA Medline во главе с генеральным директором Камолой Мирзалиевой за проделанную работу по привлечению средств для строительства кампуса вуза. Благодаря поддержке учредителей и Камолы Мирзалиевой сейчас активно ведутся работы по созданию кампуса вуза. Материально-техническая база играет важную роль для обеспечения качества образования. Современный кампус станет хорошим подарком для студентов.





Строительство кампуса Университета AKFA началось в феврале 2021 года. Для этого был приобретен земельный участок площадью 20 га.

Строительные работы будут проведены в несколько этапов. Ожидается, что первый этап проекта будет завершен в 2021 году.

В кампусе будет несколько зон: зона образовательных знаний, жилая, административная, социальная, культурная и спортивная зоны, а также зона клиники. Все они будут объединены кольцевой дорогой и аллеями, что позволит студентам и сотрудникам вуза дойти до необходимого здания за несколько минут.

Кампус Университета AKFA будет рассчитан на 10 тысяч студентов. На территории кампуса будут функционировать библиотека, кафетерии, общежитие, спортивные сооружения, лаборатории, клиника и другие объекты. Общежитие будет рассчитано на три тысячи человек.

Университет AKFA готовит будущих медиков. Для получения знаний и навыков, а также прохождения практики студентов-медиков необходимо создать инфраструктуру. В кампусе будут оборудованы тренажерные комнаты, где студенты будут закреплять теоретические знания на практике.

Администрация вуза планирует создать клинику. Она будет оснащена современными медицинскими оборудованиями. В клинике студенты в сотрудничестве с опытными врачами будут принимать пациентов и оказывать им помощь.

Сейчас в Университете AKFA существуют факультеты медицины, фармацевтики и стоматологии, медсестринское дело, бухгалтерии и финансов, экономики, архитектуры и дизайна, компьютерного и программного инжиниринга, а также английского языка.

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