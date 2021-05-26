Пятнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 28−29 мая, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Такое решение принял Кенгаш сената на заседании 25 мая.

На предстоящем заседании запланировано рассмотреть законы «О транспорте», «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «Об установлении Дня работников культуры и искусства Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан» и ряд других законов.

Кроме того, будет обсуждён вопрос о Стратегии достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года и заслушаны отчеты Кабинета министров об исполнении государственного бюджета по итогам 2020 года и первого квартала 2021 года.

На заседании также намечено рассмотрение вопросов о направлении в Кабинет министров парламентских запросов относительно проблем в обеспечении работой выпускников образовательных учреждений, о восстановлении и развитии туризма после пандемии коронавируса и других.