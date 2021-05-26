Центральный банк Узбекистана представил краткий обзор наличных денег в обращении в 2020—2021 годы

Регулятор уточняет, что в денежно-кредитной статистике оборот наличных денег и количество выпущенных в обращение наличных денег различаются.

В предыдущем обзоре ЦБ отмечалось, что за январь-апрель объём банковского оборота наличных денег составил 149,3 трлн сумов, и увеличился на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В частности, объём поступлений наличных денег в кассы банков вырос с 52 трлн до 75,4 трлн сумов, а расход наличных денег — с 53,3 трлн до 73,9 трлн сумов.

«Увеличение оборота наличных денег через банковские кассы не означает рост количества наличных денег в обращении как части денежной массы. Это, в первую очередь, связано с повышением оборачиваемости денег через банковскую систему, что может быть также обусловлено повышением роли банков в операциях с наличными деньгами», — указали в Центробанке.





По данным ЦБ, в 2020 году в структуре денежной массы объём наличных денег варьировался от 23,2% до 28,4%. По состоянию на 1 января 2021 года общий объём наличных денег в обращении составил 24,9 трлн сумов (23,2% от общей денежной массы и 4% к ВВП), увеличившись на 674 млрд сумов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

После достижения своего пика в августе в размере 30,9 трлн сумов (увеличение за февраль-август — на 4,7 трлн сумов) объём наличных денег в обращении к концу года вернулся к своему долгосрочному тренду.

«Временное увеличение наличных денег, в первую очередь, было связано с ограничительными мерами, которые были введены в стране в связи с пандемией, после чего физические лица начали активно снимать свои средства с банковских карт для удовлетворения своих первичных нужд», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что снятия денег из банковских пластиковых карт никак не влияет на общий объем денежной массы, так как денежная масса состоит из депозитов и наличных денег в обращении. При снятии денег из банковских пластиковых карт изменится только структура денежной массы, то есть увеличивается количество выпущенных в обращение наличных денег, тогда как объем депозитов наоборот уменьшится.

Начиная с текущего года наблюдается снижение объемов наличных денег в обращении. По состоянию на 1 мая 2021 года объем наличных денег в обращении составил 23,5 трлн сумов или 22% от общей денежной массы. При этом за четыре месяца выросли объёмы депозитов в национальной валюте — до с 44 трлн до 48 трлн сумов.

Обычно объём наличных денег в обращении имеет тенденцию увеличиваться по мере роста экономики, поскольку они должны обслуживать возрастающий объём сделок в экономике, указали в ЦБ.

«При этом с развитием и распространением банковских услуг, в том числе безналичных расчетов и технологий быстрых платежей, а также в результате мер по сокращению теневой экономики в долгосрочной перспективе ожидается снижение наличных денег в обращении», — отмечается в обзоре.