Генеральная прокуратура уточнила детали уголовного дела, связанного с сотрудником Бюро принудительного исполнения, который был осужден за хищение средств в 2019 году. Информация изначально появилась на сайте Xabar.uz.

По данным ведомства, в январе 2019 года по инициативе руководства БПИ при проведена проверка в Ташкентском городском управлении бюро.

В ходе проверки выяснилось, что ведущий специалист рабочей группы по депозитным счетам финансово-экономического управления по Бектемирскому району Мансур Уразов с 2017 года по февраль 2019 года расхитил в общей сложности 586,4 млн сумов и использовал средства для личных нужд.

12 февраля 2019 года прокуратура Бектемирского района провела следствие в рамках уголовного дела по пункту «а» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и направила дело в суд с обвинительным заключением.

Согласно материалам дела, с января 2017 года по февраль 2019 года поступили средства по 47 исполнительным документам суда. Подсудимый Мансур Уразов с использованием прикрепленного к нему электронного ключа подключился к системе E-bank Сергелийского филиала «Инфинбанка» и Яшнабадского филиала «Ипотека-банка», а затем перевёл деньги на пластиковые карты других лиц путём внесения ложных сведений в электронные платежные поручения на основании исполнительных документов.

Таким образом, он присвоил 596,7 млн сумов, уплаченных должниками по исполнительным делам.

Решением Бектемирского районного суда от 5 июля 2019 года Мансур Уразов признан виновным по пунктам «а», «г» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере и с использованием средств компьютерной техники) и пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса и приговорён к 2 годам исправительных работ с лишением определённых прав на 2 года.

Материальный ущерб в размере 596,7 млн сумов полностью возмещён, отметили в Генпрокуратуре.