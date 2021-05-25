Сёла Багыс (Багыж) и Хиёбон, ранее относившиеся к Узбекистану, включены в границы Туркестанской области Казахстана. Постановление об этом приняло правительство Казахстана.

Tengrinews.kz напоминает, что ещё в 2002 году первые президенты Казахстана и Узбекистана подписали.договор о спорных участках казахстанско-узбекской границы. Согласно ему, писала «Немецкая волна», посёлок Багыс и Арнасайская плотина с пятью населёнными пунктами перешли от Узбекистана к Казахстану. В свою очередь, Узбекистану были переданы три насёленных пункта: Нсан-1, Нсан-2 и Баймурат в Каракалпакском районе Кызылординской области и посёлок Туркестанец.

Расположение села Багыс. Фото: wikipedia.org.

Село Багыс находится в 40 км от города Сарыагаш Южно-Казахстанской области. По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1143 человека.

Часть домов из-за неопределённого статуса около 19 лет оставалась без официальной регистрации, отмечает издание. Населенный пункт не был официально нанесен на карту Казахстана. Жители неоднократно поднимали этот вопрос перед акиматом.

В акимате Южно-Казахстанской области ранее считали, что в решении проблем села Багыс существовали «юридические аспекты», которые должны были решить министерства иностранных дел двух стран.

«Вы сами понимаете, есть юридические аспекты, по которым работают наши внешнеполитические ведомства, как только эти юридические аспекты по разграничению завершатся, по передаче, автоматически мы сможем их включить в соответствующие бюджетные программы», — говорил экс-аким Южно-Казахстанской области в 2016 году.

Фото: otyrar.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручал правительству урегулировать ситуацию с селами Багыс и Хиябон.

Как отмечает Tengrinews.kz, 16 марта рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым встретилась с жителями сел. Они указали на отсутствие возможности оформить собственность и земельный участок и подняли другие вопросы.

В результате населённые пункты получили официальный статус, утверждены их границы, завершена инвентаризация земельных участков и имущества. В июле шесть сел региона пообещали обеспечить природным газом, а в следующем году в селе Багыс будет построена школа на 300 мест.

Издание со ссылкой на МИД Казахстана сообщило, что демаркация участка госграницы в районе села Багыс была проведена ещё в 2004 году.

«Завершение демаркации границы с Узбекистаном путём заключения Договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы планируется в течение одного-двух лет. При этом, как полагают в министерстве, отсутствие этого договора не является правовым препятствием для проведения работ по оформлению земельных участков в Багысе», — говорится в сообщении издания.



