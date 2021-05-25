Генеральная прокуратура Узбекистана запустила специальный Telegram-бот, через который можно контролировать реализацию программ «Обод кишлок» («Благоустроенное село») и «Обод махалля» («Благоустроенная махалля»), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

В 2021 году строительные, ремонтные и благоустроительные работы будут проведены в 7794 сёлах и махаллях, на что будет потрачено 20,8 трлн сумов, уточнили в Генпрокуратуре.

Через сервис @obod_mahalla_dasturi_bot пользователи смогут следить за всеми этапами реализации программ и сообщать о выявленных недостатках. Для этого необходимо сфотографировать место, указать регион, где расположен объект, и отправить снимок.

Бот оповещает о поступлении обращения рабочую группу, которая займётся устранением недостатков, говорится в сообщении ведомства. Сервис пока работает только на узбекском языке.

В марте президент Шавкат Мирзиёев сообщал, что на финансирование программ «Обод махалла» и «Обод кишлок», а также ипотечную программу в 2021 году будет выделено 31,5 трлн сумов, или около 3,05 млрд долларов.