Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 25 мая на встрече с молодёжью в рамках фестиваля «Движение пяти инициатив» заявил, что не умеет произносить красивые речи. Градоначальник сказал это в ответ на предложение выступить в рамках церемонии запуска проекта Yosh Tadbirkor University, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Я не умею хорошо говорить. Я не такой хороший спикер. Если вы зададите мне вопрос, я могу рассказать вам про свой жизненный опыт. Я не могу так много и хорошо говорить, как другие. Надо либо работать, либо говорить. Одно из двух, верно? Я предпочитаю работать. Наши журналисты много говорят и задают вопросы. Я пытаюсь избежать неправильных ошибочных высказываний», — отметил он.

Джахонгир Артыкходжаев указал, что «не видел никого, кто бы и говорил, и работал».

«Бывают такие? Я не мастер говорить, поэтому думаю, что надо мной будут смеяться, если скажу что-то не так. Но я постараюсь [выступить]», — сказал хоким.

Один из участников фестиваля попросил хокима Ташкента оказать содействие в открытии частной школы со специализированными классами по математике, биологии, физике и другим предметам. Во время беседы с молодым человеком градоначальник сообщил, что раньше у него была частная школа, но сейчас нет, поскольку он работает на государственной службе. Он согласился помочь в открытии такого образовательного учреждения.

Отвечая на вопрос, сколько предметов ему удалось освоить в школе, Джахонгир Артыкходжаев отметил, что ученики могут изучить на хорошем уровне 3−4 предмета. Он заявил, что «если бы в школе знал все предметы, то сейчас производил бы Tesla вместо Илона Маска и запускал ракеты SpaceX».